WWE : La décision choc qui scandalise les fans

Il y a six ans, la WWE s’est attiré les foudres de son public en mettant fin au règne de 180 jours de Kofi Kingston en quelques secondes, face à Brock Lesnar. L’ancien champion du monde a depuis eu l’occasion d’afficher ses regrets sur la perte de son titre.

Le 4 octobre 2019 est resté un traumatisme pour les fans de catch. Ce jour-là, la WWE débutait la diffusion américaine de son show du vendredi soir, Smackdown, sur la chaîne Fox, l’incitant ainsi à proposer une affiche alléchante pour attirer le grand public. Il fut ainsi décidé de faire affronter le champion du moment Kofi Kingston, très apprécié des fidèles de la WWE après sa victoire inattendue à WrestleMania, et Brock Lesnar, ancienne star de l’UFC, pour le titre mondial. Un match qui tourna à l’avantage de ce dernier, victorieux en moins de dix secondes. La fin d’un règne de 180 jours qui suscita la colère d’une grande partie des fans.

Never forget when Brock Lesnar infamously ended Kofi Kingston's fairytale title reign in just 9 seconds



Mark Henry's reaction after the match was priceless. He didn't like Vince's booking one bit 💀 pic.twitter.com/DcjQ1R5OPg — tribal chief ☝🏻🩸 (@luireigns) January 17, 2025

« Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais fait en sorte que le match se déroule un peu différemment » Depuis, Kofi Kingston n’a plus retouché au titre suprême à la WWE. Invité du Battleground Podcast en 2021, il avait affiché ses regrets. « Tout s'est passé très vite. Je ne suis pas payé à l'heure, et cela a été un travail de courte durée pour moi. Je n'ai pas vraiment eu beaucoup de coups ou de contusions, juste un, donc c'était cool. Si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais fait en sorte que le match se déroule un peu différemment, mais ce n'est pas à moi de décider. La seule chose que je peux vraiment contrôler, c'est ma performance et ma capacité à faire ce qu'on me demande de faire au mieux de mes capacités, et c'est ce que j'ai fait pendant plus de dix ans. C'était comme ça, c'est tout », confiait Kofi Kingston, tentant de relativiser la fin abrupte de son règne.