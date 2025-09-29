EXCLU - Catch : L’improbable reconversion politique qui se prépare pour cette star de la WWE !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Rusev, de son vrai nom Miroslav Barnyashev, nourrit de grandes ambitions à la WWE, mais pas seulement. Après avoir réintégré l’organisation reine du catch en avril, le Bulgare vise le titre mondial, mais envisage aussi un avenir politique, avec la volonté de devenir le maire de Plovdiv, sa ville natale.

Parti en 2020, et passé durant quelques années par la compagnie concurrente (AEW), Rusev, de son vrai nom Miroslav Barnyashev, a fait son grand retour à la WWE en avril dernier, au lendemain de la 41e édition de WrestleMania. Le Bulgare de 39 ans se montre ambitieux pour son nouveau passage au sein de l’organisation reine du catch et ne cache pas son rêve de remporter un premier titre mondial.

Le titre mondial de la WWE dans le collimateur De passage à Paris à la fin du mois d’août, Rusev a affiché ses ambitions à l’occasion d’un entretien exclusif accordé au 10 Sport. « Il était temps de rentrer chez moi. J'adore la WWE, j'ai grandi en regardant la WWE. Je ne savais pas qu'il existait autre chose dans le monde que la WWE, alors il était temps de rentrer chez moi et de devenir champion du monde, car c'est le seul objectif que je n'ai pas encore atteint », nous a confié l’ancien champion des États-Unis à la veille de WWE Clash in Paris, du côté de la Paris La Défense Arena.