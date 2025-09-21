«On a décidé d'arrêter avec la WWE» : La décision choc avant le direct !

Anciens champions par équipe au sein de la WWE, les Authors of Pain, Akam et Rezar, ont failli quitter l’organisation reine de catch dès leurs débuts dans le roster principal en 2018, en apprenant qu'ils devaient se séparer de leur manager, Paul Ellering. Une décision dont serait à l’origine Vince McMahon, ancien patron de la compagnie...
Connu en tant que Authors of Pain, Akam (de son vrai nom Sunny Dhinsa) et Rezar (de son vrai nom Gzim Selmani) n’ont pas connu la carrière qu’ils espéraient à la WWE. Les deux catcheurs, âgés respectivement de 32 et 31 ans, ont quitté l’organisation reine du catch en février dernier, et ce pour la deuxième fois, puisque l’équipe avait déjà été poussée dehors en 2020, avant de revenir trois ans plus tard. Mais leur première aventure à la WWE aurait pu être encore plus courte.
« Le jour où nous avons décidé d'arrêter avec la WWE »
Révélés en 2016 du côté de NXT, show dans lequel la compagnie fait habituellement débuter ses jeunes et/ou nouveaux talents, Akam et Rezar ont été accompagnés de Paul Ellering, Hall of Famer de la WWE présentés comme leur manager. Une association qui a cessé en 2018, lorsque l’équipe fit ses débuts dans le roster principal. Un déchirement pour les deux hommes, qui ont alors pensé à claquer la porte. « C'était le jour où nous avons décidé d'arrêter avec la WWE », révèle Rezar dans un entretien accordé à Metro. « Le premier jour dans le roster principal, on nous a dit : “Vous devez laisser Paul Ellering.” Akam, Sunny, mon partenaire, a dit : “rédigeons simplement notre lettre de démission et partons.” Mais Paul nous a dit : “Essayez. Je vous ai aidés à arriver là, tant de travail acharné, nous pourrons toujours nous retrouver plus tard.” »
« Nous n'avons jamais été heureux dans le roster principal »
Rezar, aka Gzim Selmani, affirme que Vince McMahon, alors à la tête de la WWE, ne voulait pas voir Paul Ellering dans les principaux shows de sa compagnie : « Il n'aimait pas les personnes plus âgées que lui ou de son âge dans le show. Il voulait être le seul aîné sous les projecteurs à ce moment-là ». L’expérience de la WWE fut alors amère pour les AOT, ne parvenant jamais à trouver leur place. « Nous n'avons jamais été heureux dans le roster principal. Nous ne pouvions pas faire notre truc, nous avions l'impression qu'il manquait quelque chose », se souvient Rezar, désireux de s’imposer avec son coéquipier Akam alors que la WWE a songé à séparer les Authors of Pain : « Beaucoup de gens en coulisses poussaient pour ça. Mais je me suis fait un nom en équipe. Je ne trahis pas quelqu'un dans son dos. Les discussions étaient là, mais je n'étais jamais vraiment intéressé. »