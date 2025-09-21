«On a décidé d'arrêter avec la WWE» : La décision choc avant le direct !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Anciens champions par équipe au sein de la WWE, les Authors of Pain, Akam et Rezar, ont failli quitter l’organisation reine de catch dès leurs débuts dans le roster principal en 2018, en apprenant qu'ils devaient se séparer de leur manager, Paul Ellering. Une décision dont serait à l’origine Vince McMahon, ancien patron de la compagnie...

Connu en tant que Authors of Pain, Akam (de son vrai nom Sunny Dhinsa) et Rezar (de son vrai nom Gzim Selmani) n’ont pas connu la carrière qu’ils espéraient à la WWE. Les deux catcheurs, âgés respectivement de 32 et 31 ans, ont quitté l’organisation reine du catch en février dernier, et ce pour la deuxième fois, puisque l’équipe avait déjà été poussée dehors en 2020, avant de revenir trois ans plus tard. Mais leur première aventure à la WWE aurait pu être encore plus courte.

« Le jour où nous avons décidé d'arrêter avec la WWE » Révélés en 2016 du côté de NXT, show dans lequel la compagnie fait habituellement débuter ses jeunes et/ou nouveaux talents, Akam et Rezar ont été accompagnés de Paul Ellering, Hall of Famer de la WWE présentés comme leur manager. Une association qui a cessé en 2018, lorsque l’équipe fit ses débuts dans le roster principal. Un déchirement pour les deux hommes, qui ont alors pensé à claquer la porte. « C'était le jour où nous avons décidé d'arrêter avec la WWE », révèle Rezar dans un entretien accordé à Metro. « Le premier jour dans le roster principal, on nous a dit : “Vous devez laisser Paul Ellering.” Akam, Sunny, mon partenaire, a dit : “rédigeons simplement notre lettre de démission et partons.” Mais Paul nous a dit : “Essayez. Je vous ai aidés à arriver là, tant de travail acharné, nous pourrons toujours nous retrouver plus tard.” »