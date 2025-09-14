«J'ai commencé à prendre des décisions horribles» : Drogue, alcool, prison… Une célèbre star du catch vit l’enfer après la WWE

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Considéré comme l’un des plus grands catcheurs de l’histoire, Kurt Angle, médaillé olympique en lutte aux Jeux Olympiques de 1996, a dû gérer en parallèle de sa carrière à la WWE et à la TNA son addiction aux médicaments puis à l’alcool. L’Américain aujourd’hui âgé de 56 ans s’est livré sur cette face sombre de sa vie.

La vie de Kurt Angle changea un jour de juillet 1996, remportant à Atlanta la médaille d’or des 100kg en lutte aux Jeux olympiques, un succès obtenu avec une fracture du cou qui aura des conséquences sur le reste de sa vie. Reconverti catcheur, du côté de l’organisation reine de la discipline (WWE), l’Américain a dû lutter par la suite contre la toxicomanie, démarrant les injections d’anti-douleurs avant les JO d’Atlanta en 1996. Récemment invité du podcast Six Feet Under présenté par la légende du catch The Undertaker, l’un de ses anciens rivaux, Kurt Angle est revenu sur la fin de son passage à la WWE en 2006, nécessaire selon lui pour mettre un terme à son addiction aux médicaments.

Kurt Angle on leaving WWE in 06



“I looked at Vince I said listen… I’m sorry, but if you don’t let me go I think I’m going to k*** myself. I didn’t mean commit s******, I meant I’m going to overdose on pills. Vince said you’re released.”



(6 Feet Under)pic.twitter.com/3TK1tOEmzk — Vick (@Vick_8122) September 5, 2025

De la drogue à l’alcool « Il n’y avait tout simplement aucun moyen pour moi de survivre à la WWE », estime le champion olympique, qui décida de prendre le chemin de la TNA pour échapper au rythme infernal infligé aux stars de la compagnie à l’époque. Kurt Angle avait par exemple disputé 141 matches sur l’ensemble de l’année 2005, soit plus de la moitié de ses combats de l’année 2007 (62) au sein de la deuxième compagnie de catch la plus importante aux États-Unis à cette période. « Quand je suis parti, j'ai arrêté les analgésiques. Mon médecin me donnait deux petites pilules par jour, c’est une dose de morphine. Cela m’évitait de subir des symptômes de sevrage », raconte Kurt Angle, qui a finalement dû gérer une autre addiction. « Mais ensuite, j'ai commencé à boire de l'alcool, de manière excessive. J'ai commencé à prendre des décisions horribles. Ce que je faisais, c’était faire du catch, puis aller au magasin acheter un pack de 12 bières, conduire jusqu'à ma chambre d'hôtel, boire le pack de 12 et m'évanouir. C’est ce que je faisais chaque nuit. Je l'ai fait pendant un an, s’est souvenu l’ex-champion de la WWE et de la TNA. Après ça, j'ai commencé à devenir négligent et imprudent, hors de contrôle. Ce que je faisais, c'était qu'après le show, je prenais le pack de 12 bières et je le buvais en conduisant vers la ville suivante. Ça m'a valu quatre arrestations pour conduite en état d'ivresse en cinq ans. Ma vie était hors de contrôle, j'ai perdu ma réputation, tout ce pour quoi j'avais travaillé. J’étais au plus bas de ma vie. » Le déclic viendra en 2013 pour Kurt Angle, s’inscrivant en cure de désintoxication.