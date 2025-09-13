John Cena - WWE : C’est décidé pour son dernier match avant la retraite !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Star légendaire du catch, John Cena va prendre sa retraite dans quelques semaines au terme d’une tournée d’adieu entamée au début de l’année. On sait désormais que l’ancien champion du monde disputera son ultime combat le 13 décembre prochain, du côté de Washington. Un lieu étonnant, alors qu’une autre ville était pressentie pour accueillir l’événement.

C’est une page de l’histoire du catch qui va bientôt se tourner. Figure phare de ce divertissement sportif, et après avoir déjà bien entamé sa reconversion d’acteur en apparaissant notamment dans la saga Fast and Furious ou dans la série Peacemaker, John Cena réalise actuellement sa tournée d’adieu à la WWE entamée au début de l’année et s’apprête à fermer un chapitre important de sa vie, à 48 ans.

John Cena va prendre sa retraite le 13 décembre Et il ne reste qu’une poignée d’apparitions à l’ancien champion du monde de la WWE, désormais fixé pour sa dernière date. La compagnie de catch a annoncé cette semaine que l’ultime match de John Cena aura lieu le 13 décembre lors des Saturday Night’s Main Event, un programme événementiel de la WWE.