John Cena - WWE : C’est décidé pour son dernier match avant la retraite !

Star légendaire du catch, John Cena va prendre sa retraite dans quelques semaines au terme d’une tournée d’adieu entamée au début de l’année. On sait désormais que l’ancien champion du monde disputera son ultime combat le 13 décembre prochain, du côté de Washington. Un lieu étonnant, alors qu’une autre ville était pressentie pour accueillir l’événement.
C’est une page de l’histoire du catch qui va bientôt se tourner. Figure phare de ce divertissement sportif, et après avoir déjà bien entamé sa reconversion d’acteur en apparaissant notamment dans la saga Fast and Furious ou dans la série Peacemaker, John Cena réalise actuellement sa tournée d’adieu à la WWE entamée au début de l’année et s’apprête à fermer un chapitre important de sa vie, à 48 ans.
John Cena va prendre sa retraite le 13 décembre
Et il ne reste qu’une poignée d’apparitions à l’ancien champion du monde de la WWE, désormais fixé pour sa dernière date. La compagnie de catch a annoncé cette semaine que l’ultime match de John Cena aura lieu le 13 décembre lors des Saturday Night’s Main Event, un programme événementiel de la WWE.
Le show historique n’aura pas lieu à Boston
Mais alors que cette dernière rencontre était attendue du côté de Boston dans le Massachusetts, État dont est originaire Cena, la WWE a révélé que la Capital One Arena de Washington allait accueillir le show. Selon le journaliste Jon Alba, les exigences financières de la compagnie ont poussé la ville de Boston à faire l’impasse sur ce rendez-vous qu’elle souhaitait pourtant organiser. On connaît désormais la date et la localité du dernier combat de John Cena, mais pas encore l’identité de son adversaire. Le futur retraité affrontera déjà Brock Lesnar le 20 septembre prochain, à l’occasion de Wrestlepalooza.