The Rock battu : Batista remporte le combat face à la légende de la WWE  

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Dave Bautista, alias Batista à la WWE, surpasse Dwayne "The Rock" Johnson et John Cena dans un classement des catcheurs devenus acteurs établi par le magazine spécialisé The Hollywood Reporter. Avec des performances saluées dans des films tels que "Les Gardiens de la Galaxie" et "Blade Runner 2049", Bautista se distingue par sa diversité de rôles, éclipsant ainsi ses anciens rivaux de la WWE. Un parcours dont s'inspire aujourd'hui The Rock...

Si la France a Lino Ventura, les États-Unis ne manquent pas de catcheurs reconvertis acteurs. Après Hulk Hogan dans les années 1980, plusieurs gros noms de la discipline ont tenté leur chance sur les plateaux d’Hollywood, certains parvenant même à y faire carrière, à l’instar de Dwayne "The Rock" Johnson. John Cena va également pouvoir pleinement se consacrer à cette activité qu’il a déjà bien entamée, en se retirant définitivement des rings à la fin de l’année.

Batista bat The Rock et John Cena Mais s’ils sont sans doute deux des plus grandes stars de l’histoire de la WWE, John Cena et Dwayne Johnson n’ont pas encore totalement convaincu les spécialistes du septième art. C’est en tout cas l’avis de The Hollywood Reporter, qui a publié il y a quelques semaines un classement des meilleurs catcheurs devenus acteurs, le temps d’un film ou pour une reconversion définitive, dominé par Dave Bautista ! Surnommé l’Animal du temps de son passage à la WWE, l’Américain de 56 ans a multiplié les projets ambitieux et les rôles variés, en intégrant l’univers Marvel avec son rôle de Drax dans Les Gardiens de la Galaxie tout en jouant les seconds rôles sous la direction de réalisateurs renommés, dans 007 Spectre (Sam Mendes), Blade Runner 2049 et Dune (Denis Villeneuve), Glass Onion (Rian Johnson) ou encore Knock at the Cabin (M. Night Shyamalan). De quoi permettre à Batista de devancer Dwayne ‘The Rock’ Johnson pour la rédaction du magazine spécialisé, estimant que ce dernier est certes « l'acteur qui a rencontré le plus de succès dans cette liste » en multipliant les superproductions américaines (Jumanji, Black Adam, Fast and Furious...), sans réussir à devenir « le meilleur ». Salué par la critique pour sa performance dans la série Peacemaker, John Cena prend la dernière marche du podium. « Rowdy » Roddy Piper, Adam ‘Edge’ Copeland, Kevin Nash, Hulk Hogan, Paul "Big Show" Wight, Jesse Ventura et le Français André the Giant clôture le classement. Alors qu’on a pu également les apercevoir dans certaines productions pour le petit ou le grand écran, Randy Orton, CM Punk, Mike "The Miz" Mizanin, MJF, Mercedes Moné, "Stone Cold" Steve Austin ou encore Becky Lynch sont hors classement.