The Rock battu : Batista remporte le combat face à la légende de la WWE  

Dave Bautista, alias Batista à la WWE, surpasse Dwayne "The Rock" Johnson et John Cena dans un classement des catcheurs devenus acteurs établi par le magazine spécialisé The Hollywood Reporter. Avec des performances saluées dans des films tels que "Les Gardiens de la Galaxie" et "Blade Runner 2049", Bautista se distingue par sa diversité de rôles, éclipsant ainsi ses anciens rivaux de la WWE. Un parcours dont s'inspire aujourd'hui The Rock...
Si la France a Lino Ventura, les États-Unis ne manquent pas de catcheurs reconvertis acteurs. Après Hulk Hogan dans les années 1980, plusieurs gros noms de la discipline ont tenté leur chance sur les plateaux d’Hollywood, certains parvenant même à y faire carrière, à l’instar de Dwayne "The Rock" Johnson. John Cena va également pouvoir pleinement se consacrer à cette activité qu’il a déjà bien entamée, en se retirant définitivement des rings à la fin de l’année.
Batista bat The Rock et John Cena
Mais s’ils sont sans doute deux des plus grandes stars de l’histoire de la WWE, John Cena et Dwayne Johnson n’ont pas encore totalement convaincu les spécialistes du septième art. C’est en tout cas l’avis de The Hollywood Reporter, qui a publié il y a quelques semaines un classement des meilleurs catcheurs devenus acteurs, le temps d’un film ou pour une reconversion définitive, dominé par Dave Bautista !
Surnommé l’Animal du temps de son passage à la WWE, l’Américain de 56 ans a multiplié les projets ambitieux et les rôles variés, en intégrant l’univers Marvel avec son rôle de Drax dans Les Gardiens de la Galaxie tout en jouant les seconds rôles sous la direction de réalisateurs renommés, dans 007 Spectre (Sam Mendes), Blade Runner 2049 et Dune (Denis Villeneuve), Glass Onion (Rian Johnson) ou encore Knock at the Cabin (M. Night Shyamalan). De quoi permettre à Batista de devancer Dwayne ‘The Rock’ Johnson pour la rédaction du magazine spécialisé, estimant que ce dernier est certes « l'acteur qui a rencontré le plus de succès dans cette liste » en multipliant les superproductions américaines (Jumanji, Black Adam, Fast and Furious...), sans réussir à devenir « le meilleur ». Salué par la critique pour sa performance dans la série Peacemaker, John Cena prend la dernière marche du podium. « Rowdy » Roddy Piper, Adam ‘Edge’ Copeland, Kevin Nash, Hulk Hogan, Paul "Big Show" Wight, Jesse Ventura et le Français André the Giant clôture le classement.
Alors qu’on a pu également les apercevoir dans certaines productions pour le petit ou le grand écran, Randy Orton, CM Punk, Mike "The Miz" Mizanin, MJF, Mercedes Moné, "Stone Cold" Steve Austin ou encore Becky Lynch sont hors classement.
Dwayne Johnson veut casser son image
Dwayne Johnson aura peut-être l’occasion de prendre le dessus sur Dave Bautista dans un futur proche avec ses deux prochains projets. The Rock sera prochainement à l’affiche du film The Smashing Machine (sortie française le 29 octobre 2025), qui pourrait lui ouvrir la porte des Oscars. Le biopic raconte l’histoire de Mark Kerr, légende du MMA des années 1990, et a déjà reçu le week-end dernier le Lion d’argent de la meilleure réalisation pour Benny Safdie au Festival de Venise, durant lequelle le long-métrage fut projeté, avec une standing ovation d’une quinzaine de minutes. Apparu amaigri, Dwayne Johnson avait fondu en larmes.
Une métamorphose nécessaire pour son projet film, Lizard Music, toujours sous la direction Benny Safdie et adapté d’un roman jeunesse, dans lequel l'ancien champion de la WWE y incarnera Chicken Man, un homme de 70 ans. Deux projets consécutifs bien différents de ce que Dwayne Johnson a pu proposer au public par le passé, une volonté de casser son image. « J’avais ce désir ardent et une voix qui me disait : "Et si je pouvais faire plus que ça ?" Parfois, il est difficile de savoir de quoi on est capable quand on est catalogué dans un certain type de rôle. (…) J’ai eu peur d’aller en profondeur, d’être intense et brut, jusqu’à aujourd’hui », a-t-il confié durant la 82e Mostra de Venise, rapporté par le site Allociné.