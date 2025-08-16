«Cela a complètement changé le cours de ma vie» : Moqué par les fans, John Cena passe par la case chirurgie esthétique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors qu’il dispute actuellement sa dernière année comme catcheur à la WWE, avec un passage en France programmé à la fin du mois d’août du côté de la Paris La Défense Arena, John Cena affiche un nouveau look depuis plusieurs années, décidant de laisser pousser ses cheveux. Il y a quelques mois, l’Américain a même subi une greffe pour masquer sa calvitie sur le haut du crâne, une décision qu’il assume totalement.

Il ne reste désormais plus que quelques mois et une poignée de matchs à John Cena avant sa retraite. La star américaine de 48 ans a entamé en janvier dernier sa tournée d’adieu à la WWE avant de se consacrer entièrement à sa carrière d’acteur et passera notamment en France à la fin du mois, à l’occasion de "Clash in Paris" à la Paris La Défense Arena le 31 août. Les fans de la première heure pourront alors observer l’ancien champion du monde, opposé à Logan Paul, star d’internet reconverti catcheur depuis 2022.

La transformation physique de John Cena Mais ceux qui n’ont pas vu John Cena depuis de longues années seront rapidement surpris par une caractéristique physique de l’Américain, qui arbore aujourd'hui un nouveau look en ayant laissé pousser ses cheveux, après avoir passé la majeure partie de sa carrière le crâne rasé, l’obligeant à assumer sa calvitie sur le haut de sa tête. N’échappant pas aux remarques, voire aux moqueries, John Cena décida en 2024 de subir une greffe de cheveux qu’il accepte complètement.

John Cena’s hair growth since his transplant is actually really good. Love this for him. 👏🏽 pic.twitter.com/98F4jwVL8v — JohnCenaCrews™ (@JohnCenaCrews) April 22, 2025