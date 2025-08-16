«Cela a complètement changé le cours de ma vie» : Moqué par les fans, John Cena passe par la case chirurgie esthétique

Alors qu’il dispute actuellement sa dernière année comme catcheur à la WWE, avec un passage en France programmé à la fin du mois d’août du côté de la Paris La Défense Arena, John Cena affiche un nouveau look depuis plusieurs années, décidant de laisser pousser ses cheveux. Il y a quelques mois, l’Américain a même subi une greffe pour masquer sa calvitie sur le haut du crâne, une décision qu’il assume totalement.
Il ne reste désormais plus que quelques mois et une poignée de matchs à John Cena avant sa retraite. La star américaine de 48 ans a entamé en janvier dernier sa tournée d’adieu à la WWE avant de se consacrer entièrement à sa carrière d’acteur et passera notamment en France à la fin du mois, à l’occasion de "Clash in Paris" à la Paris La Défense Arena le 31 août. Les fans de la première heure pourront alors observer l’ancien champion du monde, opposé à Logan Paul, star d’internet reconverti catcheur depuis 2022.
La transformation physique de John Cena
Mais ceux qui n’ont pas vu John Cena depuis de longues années seront rapidement surpris par une caractéristique physique de l’Américain, qui arbore aujourd'hui un nouveau look en ayant laissé pousser ses cheveux, après avoir passé la majeure partie de sa carrière le crâne rasé, l’obligeant à assumer sa calvitie sur le haut de sa tête. N’échappant pas aux remarques, voire aux moqueries, John Cena décida en 2024 de subir une greffe de cheveux qu’il accepte complètement.
« Je ne pense pas qu'il y ait de quoi avoir honte »
« Alors que j'essayais de cacher ma perte de cheveux, le public l'a mise en évidence. J'ai vu leurs pancartes disant 'John Cena le chauve'. Ils m'ont poussé à explorer mes options », a confié la légende de la WWE, dans un entretien accordé au magazine américain People. Son processus démarra alors par une routine naturelle, comprenant une « thérapie par la lumière rouge » ainsi que la prise de « minoxidil, vitamines, shampoing, après-shampoing ». Est ensuite venue sa greffe de cheveux en novembre dernier. « Je déteste le fait que si cela n'était pas aussi honteux, je l'aurais fait il y a 10 ans. Je pensais être seul, mais sept ou huit hommes sur dix souffrent de perte de cheveux ou de calvitie », assume Cena.
« Cela a complètement changé le cours de ma vie », savoure aujourd’hui l’acteur. « Ils ne font rien d'autre que déplacer vos cheveux, un par un, d'une zone à une autre, poursuit John Cena. Si quelqu'un me critique pour ça, je ne pense pas qu'il y ait de quoi avoir honte ».