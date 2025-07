WWE : The Rock, Lesnar… L’ultime match imaginé pour John Cena

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Star mondiale du catch, John Cena va définitivement quitter la WWE en décembre prochain, après un ultime match. Les spéculations vont déjà bon train sur l'identité de son dernier adversaire, de quoi donner des idées à JBL, ancienne star de la compagnie, imaginant une confrontation face à Brock Lesnar, Roman Reigns et même The Rock.

« Mon dernier match aura lieu à la mi-décembre, nous essayons encore de trouver un endroit pour le faire. J'ai dit 36 ​​dates en janvier, nous sommes à mi-chemin, ça a déjà été passionnant », confiait récemment John Cena au micro de Page Six, promettant du lourd pour les cinq mois à venir : « Je ne veux rien spoiler, mais je pense que nous ne faisons que commencer ». L’actuel champion du monde de la WWE affrontera déjà Cody Rhodes le week-end des 2 et 3 août lors de SummerSlam , au MetLife Stadium et sera ensuite attendu à Paris pour Clash In Paris , premier gros événement organisé dans la capitale, du côté de la Paris La Défense Arena.

JBL imagine le dernier adversaire de Cena

Quelle sera la suite pour John Cena ? Légende de la WWE et ancien rival de la star américaine, JBL a partagé ses idées dans le podcast Something to Wrestle. « Je pense que Brock [Lesnar] serait génial. Je pense aussi que Roman [Reigns] serait incroyable. Ces deux matchs seraient énormes », a-t-il jugé. Si un choc entre John Cena et Roman Reigns n’a rien d’impossible, difficile en revanche d’imaginer une ultime confrontation avec Brock Lesnar, mis à l’écart depuis plus d’un an après que son nom a été cité dans l’affaire Janel Grant, du nom de l’ancienne employée de la WWE ayant porté plainte contre la compagnie et son ex-président Vince McMahon.

JBL ne cache pas non plus son rêve de voir The Rock défier John Cena pour son dernier match : « C’est lui qui l'a aidé à devenir heel... De plus, The Rock est la plus grande star de cinéma au monde ». La WWE pourrait cependant privilégier un adversaire plus jeune, pour une passation de pouvoir. Et là aussi, John Bradshaw Layfield a ses pistes : « Jacob Fatu, pour moi, serait un excellent choix, car je ne pense pas que les gens s'y attendraient, et je pense que le match serait incroyable. Jey Uso serait bien. » Conrad Thompson, l'animateur du podcast auquel participé JBL, a également soumis son idée : Logan Paul. « Ça pourrait rapporter énormément, valide JBL. Vous en tireriez plus que tout ce que vous pourriez imaginer. Logan Paul s'en vanterait pendant des années. » La réponse tombera en décembre.