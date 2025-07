Catch : La WWE vient d'annoncer son départ, une légende règle ses comptes !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Le week-end dernier, la WWE a vu l’une de ses légendes tirer sa révérence. A l’occasion des Saturday Night's Main Event, Goldberg (58 ans) a vraisemblablement disputé son dernier combat de catch face au champion du monde Gunther, s’inclinant en un peu plus de dix minutes. Une dernière apparition au goût amer pour la légende américaine.

Le 12 juillet dernier, Goldberg est vraisemblablement apparu pour la dernière fois sur un ring de catch. Alors qu’il fêtera ses 59 ans à la fin de l’année, le Hall of Famer de la WWE a affronté Gunther pour le titre mondial dans ce qui était présenté comme son ultime match par l’organisation reine de la discipline. Une confrontation dépassant les 14 minutes, la plus longue jamais vue depuis son retour en 2016, qui n’a pas forcément été du goût du vétéran.

Invité d’ Ariel Helwani , Goldberg a fait part de sa frustration quant à sa dernière à la WWE . « Disons simplement que je suis en colère quant à la façon dont ça s’est terminé. J’y ai mis tellement d’efforts et je ne pense pas que l’effort ait été réciproque », peste l’ancien champion du monde, élogieux envers son adversaire, « un gars incroyable avec qui travailler », moins à l’égard de la compagnie, qui avait organisé ce combat lors d’un épisode des Saturday Night's Main Event, diffusé sur la chaîne NBC , avec les contraintes que cela implique (temps, publicités, etc...). « Je pense que ça aurait pu être fait un peu différemment, c’est tout. Je suis content de ma performance et du cadre, mais est-ce que ça aurait pu être mieux ? Absolument, ça peut toujours être mieux », poursuit-il.

« Ils ne feraient pas ça à l’Undertaker ou à John Cena »

« J’ai fait trois interviews. Trois en six mois. Ils m’ont coupé 30 secondes après le début de mon discours. Ça ne se fait pas, poursuit Goldberg, qui a réalisé un discours d’adieu après son match, coupé en direct par manque de temps et diffusé ensuite sur les réseaux sociaux. Je sais que c’est comme ça. ‘Ce match a duré longtemps’. Peu importe. Je pense juste que ça aurait pu être préparé de manière un peu plus classe que ça. C’est un euphémisme. Je n'ai jamais entendu dire que j'allais parler pendant 28 secondes. J'ai eu l'opportunité de parler pendant 28 secondes. Si je me suis plains en coulisse ? Ça ne vaut pas la peine de... Je ne vais pas pleurnicher là-dessus, en aucun cas. J'ai eu l’occasion de le faire pendant 28 secondes. Peu de gens ont ça. »

Goldberg estime avoir été traité différemment que d’autres légendes de la WWE, à l’instar de The Undertaker ou encore John Cena, qui prendra sa retraite à la fin de l’année après une tournée d’adieu d’un an. « Je ne dis pas que c'était fait exprès. Je dis que ce n'était pas prévu comme ça devait être. Ils ne feraient pas ça à Taker, n'est-ce pas ? Ils ne vont pas faire ça pour Cena. Lui fait le tour du monde pour sa retraite. La mienne n'était qu'un match pour le championnat du monde poids lourd. Pour être honnête avec vous, je vais avoir des ennuis pour ça, mais je m'en fiche. J'ai eu des matchs pour le championnat du monde poids lourd tout le temps. Ça ne me fait rien. Si en fait, mais faites-en quelque chose de différent », conclut Goldberg, refusant par ailleurs d’affirmer qu’il ne catchera plus jamais.