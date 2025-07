Rey Mysterio démasqué, la demande surprise de la WWE

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Rey Mysterio, figure emblématique de la WWE, est connu pour son masque distinctif. Pourtant, avant son entrée dans l'organisation phare du catch, la star se produisait à visage découvert du côté de la WCW, la fédération rivale de l’époque. Récemment invitée d’un podcast, la star de 50 ans est revenue sur ce changement.

Reconnaissable pour ses performances sur le ring, mais surtout grâce à son masque sur la tête, Rey Mysterio est l’une des têtes de gondole de la WWE depuis plus de vingt ans. Mais c’est avec un autre look que la star du catch aurait pu se produire au sein de l’organisation reine de la discipline. Bien avant ses débuts à la WWE, Rey Mysterio combattait en effet sans masque, un choix de la direction de la WCW, où il était sous contrat.

La demande de la WWE après avoir recruté Rey Mysterio Après la fermeture de la compagnie, Rey Mysterio a pris le chemin de la WWE, qui n’a pas hésité avant de lui redonner son masque. « Quand la compagnie a fermé et que la WWE m'a recruté, je me demandais quelle tenue j’allais porter parce que je catchais déjà depuis deux ans sans masque, s’est souvenu le catcheur de 50 ans dans The No-Contest Wrestling podcast. Peut-être quelques jours avant mes débuts, on m'a demandé quel masque je portais.. J'ai répondu : 'Comment ça, quel masque ? Je catche sans masque.' » Ce à quoi la WWE a rétorqué : « 'Oh, non, non, Vince (McMahon, ancien président de la WWE, NDLR) veut que tu reviennes avec le masque.' Personne ne m'avait rien dit.' »