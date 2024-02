Rey Mysterio : Cette part de son histoire que la WWE veut absolument cacher

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

A 49 ans et malgré sa récente intronisation au Hall of Fame de la WWE, Rey Mysterio reste un talent actif de l’organisation reine du catch et jouit d’une popularité impressionnante auprès des fans. Une cote que le plus célèbre des luchadors doit notamment à son masque, un symbole sacré dans l’histoire du catch mexicain que le maître du 619 n’a pas toujours porté durant sa carrière.

A l’instar de Randy Orton, Rey Mysterio reste un talent actif de la WWE et ne prévoit pas de raccrocher les bottes dans l’immédiat. « J'espère que ça pourra avoir lieu (la retraite, ndlr) d'ici un an et demi ou deux ans, peut-être », imaginait en octobre dernier la star de 49 ans dans le podcast MMA Hour . Rey Mysterio peut se targuer d’avoir une longévité impressionnante dans la discipline, avec des premières apparitions sur le ring en 1992. Son passage à la WCW lui permettra ensuite de s’imposer comme l’un des meilleurs talents du circuit, mais tout n’a pas été simple pour lui chez l’ancienne concurrente de la WWE.

Rey Mysterio démasqué

Un épisode a notamment marqué les débuts de Rey Mysterio et aurait pu relancer la suite de sa carrière. On fêtait en ce mois de février les 25 ans d’un événement volontairement oublié par la WWE, voyant le catcheur ôter son masque à la suite d’une défaite à SuperBrawl IX (21 février 1999) avec Konnan contre les membres de la nWo, Scott Hall et Kevin Nash dans un " Hair vs. Mask Match ". L’idée paraît aujourd’hui impensable alors que le masque de Rey Mysterio est devenu un symbole indéfectible de son héritage, pour le plus grand bonheur de la WWE et de son service merchandising. Il convient également de rappeler le mythe voué au masque dans le catch mexicain, tout retrait étant vécu comme un vrai déshonneur.

Derrière la décision d’obliger Rey Mysterio à retirer son masque se trouve Eric Bischoff, président de la WCW. « Je crois, en raison de la nature de notre public national, que lorsqu'on regarde quelqu'un catcher, lorsqu'il y a un talent, lorsqu'il y a un match et que quelqu'un se fait botter le c*l, qu'il soit babyface ou heel, pour transmettre l'émotion qui accompagne cette action, il faut voir la douleur, il faut voir l'expression sur le visage, Vous devez voir l'expression sur le visage du talent, et en ayant un talent sous un masque où vous ne pouvez pas, au même degré, sentir et voir et vivre par procuration la situation dans laquelle se trouve un heel ou un babyface, parce que vous ne pouvez pas voir son visage, 70 % de la vente se fait à partir des épaules », se justifiera de nombreuses années plus tard Bischoff dans son podcast 83 Weeks , reconnaissant néanmoins son erreur : « Ce que j'ai sous-estimé, et je suis déçu de ne pas avoir eu une vision plus large à l'époque, c’est la valeur de ce masque pour Rey parce qu'en enlevant ce masque, il disait au revoir à une grande partie de son business au Mexique. Il abandonnait son public, pour ainsi dire, et sa base de fans au Mexique. Et je n'ai pas apprécié ça autant que je l'aurais souhaité. C'est comme ça ».

« Soit je perdais mon masque, soit je perdais mon travail »

Eric Bischoff peut avoir des remords alors que Rey Mysterio, contre l’idée, n’a pas eu son mot à dire à l’époque. « Il m'a dit : "Rey, tu dois faire ce qu'on te dit [parce que] tu es sous contrat, sinon tu seras en rupture de contrat", il s’en prenait vraiment à moi ce jour-là. Toute cette semaine a été un cauchemar », se souvenait l’ancien catcheur de la WCW au micro de MLW Radio . Au cours d’une autre prise de parole auprès du Sun Online en 2008, Rey Mysterio ira plus loin : « Soit je perdais mon masque, soit je perdais mon travail ». Un dilemme pour celui qui n’a que 24 ans à l’époque. « J'étais fermement opposé à cela ! Je ne pense pas que la WCW ait compris ce que le masque représentait pour moi, pour mes fans et pour ma famille. C'était une très mauvaise décision de leur part. Les fans voulaient Rey Mysterio avec le masque et le perdre m'a fait beaucoup de mal. J'ai également été frustré que cette perte n'intervienne pas comme point culminant d'une rivalité avec un autre lutteur masqué, mais dans un match sans intérêt. La même chose s'est produite avec Juventud et Psicosis et, d'un point de vue psychologique, c'était une mauvaise décision de la part d'Eric Bischoff. » Une décision, selon le principal concerné, soufflée à l’oreille du dirigeant par l’une des stars du vestiaire de la WCW, Scott Hall.

La WWE récupère Rey Mysterio et son masque en 2002

Le retrait de son masque oblige logiquement Rey Mysterio à revoir son personnage à l’écran, jusqu’à son départ de la WCW en 2001, année du rachat de la compagnie par la WWE. Le catcheur poursuivra sa carrière sur le circuit indépendant avec le visage découvert, affrontant notamment Eddie Guerrero et CM Punk en 2002. « Avec le recul, je pense que s'ils ne m'avaient pas démasqué, je ne serais pas passé par la phase du "Giant Killer" (son gimmick, ndlr), analyse aujourd’hui Rey Mysterio, retenant le positif de cette expérience dans le podcast de Logan Paul. Cela a donc ouvert un nouveau territoire et donné aux gens une nouvelle vision de moi, celle de travailler avec de plus grands talents. D'une certaine manière, cela a peut-être ouvert les yeux de la WWE pour qu'elle dise un jour : "Oh, nous n'avons jamais eu un petit talent comme Rey, mais faisons-le venir un jour". »

