«J’ai failli tuer Rey Mysterio» : La WWE échappe à un drame en plein ring !

Outre John Cena, présent pour ce qui reste son dernier combat en date, un autre nom bien connu des fans français de la WWE était présent en Arabie saoudite le 4 novembre dernier pour l’événement "Crown Jewel", à savoir Rey Mysterio, battu par Logan Paul. Mais le légendaire catcheur mexicain peut remercier son adversaire de l’avoir rattrapé in extremis sur une action dangereuse, échappant ainsi au pire. L’influenceur américain revient sur ce sauvetage.

Bien que scénarisé, le catch reste une discipline dangereuse où chaque geste mal exécuté peut être fatal. On en a encore eu la preuve au début du mois durant l’évènement de la WWE "Crown Jewel" lorsque Rey Mysterio, sur un saut en arrière réalisé depuis la deuxième corde, n’est pas passé loin d’atterrir directement sur la tête. Fort heureusement pour lui, Logan Paul, son adversaire du jour en Arabie saoudite, a su le réceptionner tant bien que mal pour éviter une chute qui aurait pu avoir de lourdes conséquences pour la carrière voire la vie du légendaire catcheur de 48 ans. Ce dernier s’était déjà retrouvé au cœur d’un drame en plein ring en 2015, après avoir été l’auteur d’un coup fatal à Perro Aguayo, décédé des suites d'une crise cardiaque provoquée par un accident vasculaire cérébral cervical dû à une fracture du cou. Bien que très clivant, Logan Paul a depuis fait l’objet de nombreux messages élogieux sur les réseaux sociaux pour saluer son professionnalisme et sa vivacité, mais le principal intéressé reste humble et rejette en partie la faute sur sa propre personne.

Logan Paul saved Rey Mysterio’s neck‼️🥊😳 pic.twitter.com/Kr2UKWBD3b — IFN (@IfnBoxing) November 4, 2023

« Je me suis dit que j'avais sauvé Rey Mysterio, mais que j'avais aussi failli tuer Rey Mysterio »

Dans son podcast Impaulsive , le célèbre influenceur américain était revenu dans les jours qui ont suivi sur cette séquence qui a beaucoup fait réagir. « Ecoutez, je vais être franc parce que j'ai vu tous ces gros titres positifs. 'Logan sauve Rey Mysterio', la communauté mexicaine devient folle, elle me loue, dit que je suis une sorte de héros. Je me suis dit : 'Bon sang, on me reconnaît pour quelque chose de cool ? Je prends !'. Ensuite, j'ai regardé le passage, et en évaluant ma performance, je me suis dit que j'avais sauvé Rey Mysterio, mais que j'avais aussi failli tuer Rey Mysterio », estime la star de YouTube , réalisant son huitième match à la WWE en Arabie saoudite. Une discipline dans laquelle l’influenceur brille, au point d’être considéré comme l’une des célébrités extérieures au catch s’étant le moins illustrée sur un ring.

« J'ai les genoux fragiles, alors peut-être qu'ils auraient pu se casser »

« Je pense que j'étais trop en arrière pour le mouvement, et je pense qu'il n’a pas pris assez d’élan pour le mouvement. Nous avons tous les deux fait une erreur. Je devais l'attraper, je n'allais pas ne pas l'attraper. Sincèrement, même si j'aime les gros titres et que j'aime me faire mousser, je n'ai fait que mon travail. Mais j'accepte les éloges », dit-il désormais avec le sourire, concluant : « Le plus dur, c'est que lorsque je l'ai attrapé, j'étais accroupi. J'ai les genoux fragiles, alors peut-être qu'ils auraient pu se casser. »

Logan Paul SAVED Rey Mysterio from landing DIRECTLY on his head. ‼️pic.twitter.com/Uy3dKq87rK — DramaAlert (@DramaAlert) November 4, 2023

« Le catch ? Si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous briser le cou », avertissait Tyson Fury en 2019