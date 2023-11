Catch : Voilà pourquoi la WWE zappe Paris pour Lyon !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Pour la première fois de son histoire, la WWE organisera l’un de ses pay-per-view en France, le 4 mai 2024 avec "Backlash". Et alors que Paris semblait tenir la corde pour accueillir l’événement, c’est finalement Lyon et sa LDLC Arena flambant neuve qui a été choisie par l’organisation reine du catch dans le monde. La nouvelle salle omnisports, qui ouvre ses portes ce jeudi soir, suscite déjà l’enthousiasme.

Fort de ses derniers passages réussis en France à l’occasion des habituels house shows (des spectacles de moindre ampleur non télévisés) qu’elle propose à travers le monde tout au long de l’année, la WWE a décidé de récompenser le public tricolore avec l’organisation d’un premier pay-per-view (également appelé Premium Live Event) dans notre pays. Le 4 mai 2024, "Backlash" sera ainsi présenté depuis Lyon, précédé la veille du show "Smackdown" diffusé chaque vendredi aux États-Unis. Si Paris semblait tenir la corde, la première compagnie de catch au monde a finalement tranché en faveur de la région Auvergne-Rhône-Alpes, et de sa LDLC Arena flambant neuve qui s’apprête à devenir la plus grande salle événementielle en France après l'Accor Arena avec une capacité de 100 à 120 événements par an.

💥 La #WWE organisera son premier PLE/PPV en France le 4 mai 2024 à Lyon 🇫🇷 > Un lieu pensé de longue date> Elimination Chamber a été imaginé à la Paris La Défense Arena > Un show #WWEParis en 2024 ?Mes révélations exclusives sur #WWEBacklash 📝⬇️https://t.co/Zy1Qwgp4Pr — Bernard Colas (@BernardCls) November 16, 2023

Pourquoi la WWE a choisi Lyon et sa LDLC Arena

« La décision s’est toujours portée sur Lyon , a révélé au 10 Sport une source à la WWE. C’était en discussion depuis longtemps. Je ne pense pas que cela ait quelque chose à voir avec Paris ». Le choix fait en tout cas réagir sur les réseaux sociaux, alors que l’Accor Arena accueille généralement les shows de la WWE, en plus de recevoir désormais l’UFC et la NBA. Les Jeux Olympiques de Paris 2024 ont évidemment pesé dans la balance, mais la LDLC Arena n’apparaissait pas pour autant comme un simple plan B, Lyon étant idéalement situé pour séduire, en plus des fans tricolore, le public italien et suisse susceptible de faire le court déplacement qui relie les pays. De plus, L’enceinte retenue a de solides arguments pour prétendre à recevoir un tel événement. « Une enceinte de près de 150 millions d'euros (141), ce n'est pas la salle du coin , savoure dans les colonnes de L’Équipe le président délégué de l’ASVEL Gaëtan Muller avant la rencontre face au Bayern Munich ce jeudi soir pour le lancement de la LDLC Arena. Notre ambition est internationale depuis le début. Or sans outil d'au moins 10 000 places, tu ne peux pas exister. Notre accord avec l'OL (entré au capital de l'Asvel en 2019) est un pilier. Tout a été pensé pour une expérience moderne, connectée, alliant notre culture sportive et les standards du sport spectacle à l'américaine. On veut créer une NBA Europe. » Xavier Pierrot, le directeur de la LDLC Arena, va plus loin en évoquant une « salle multifonctionnelle moderne, capable de concurrencer les plus grandes salles américaines, voire les stades des capitales européennes ». Une attention a notamment été portée à la qualité du son, mais également de l’image avec un écran cube géant de quatre faces d’une taille de 144 m² en plein centre.

On a testé la LDLC Arena en avant-première et on peut vous dire… l’essayer c’est l’adopter. 👌🔗 Il reste des places pour l’ouverture le 23 novembre : https://t.co/AjsSTW3g02 pic.twitter.com/NTKaT4sc57 — LDLC Arena (@LDLC_Arena) November 15, 2023

« C'est vraiment incroyable, on se croirait en NBA »