MMA - UFC : Ça chauffe chez les poids moyens, Sean Strickland attaque Khamzat Chimaev

Florian Barré

Cette semaine, Sean Strickland n’a pas été tendre avec Khamzat Chimaev à propos d’une potentielle chance que le Russe a de récupérer la ceinture des middleweight. Lors de l’UFC 293, l’Américain est devenu champion des poids moyens en détrônant Israel Adesanya à la décision unanime. Quelques semaines plus tard, Chimaev, avec l’espoir d’un combat pour le titre s’il s’imposait, a pris le meilleur sur Kamaru Usman. Ainsi, les deux hommes se cherchent en vue d’un potentiel combat à venir.

Grâce à sa victoire sur Kamaru Usman lors de l’UFC 294, Khamzat Chimaev a pris une option sur le titre. Aussi, alors qu’il vient tout juste d’arriver en middleweight , sa prochaine échéance pourrait-être un combat pour la ceinture. Une ceinture actuellement détenue par Sean Strickland, tombeur d’Israel Adesanya à la surprise générale. « Sean Strickland, tu es le prochain, ne t’inquiètes, tu sais à quelle vitesse je peux te finir. » avait déclaré Chimaev à la mi-octobre.

Chimaev ne mérite pas de combat pour la ceinture d’après Strickland

Mais cela n’est pas du goût du champion en titre, qui, malgré l’annonce de son combat à l’UFC 297 contre Dricus Du Plessis pour sa première défense de ceinture, continue d’assurer que Khamzat Chimaev n’a rien à faire dans les discussions. Voici ce qu’il a déclaré sur sa chaîne YouTube : « Khamzat Chimaev, il ne le mérite pas, putain. Nous le savons tous. La seule raison pour laquelle Chimaev peut obtenir cette chance, c’est parce qu’il vend beaucoup de billets. C’est tout. En fin de compte, mec je suis content de Dricus du Plessis. Ce sera un combat d’enfer et je suis heureux que l’UFC fasse ce qu’il faut. Ce sera une putain de guerre. Ce sera un combat plus difficile que celui de Chimaev. »

« Les classements ne signifient que des conneries »