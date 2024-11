Catch - WWE : «J’allais m’évanouir…», le traumatisme de Jeff Hardy

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

En vingt ans de carrière, Jeff Hardy a multiplié les prises de risque sur les rings de catch, du côté de la WWE ou ailleurs. Toujours en activité, la star de 47 ans a révélé au cours d’un entretien avec le site Fightful le coup le plus violent reçu au cours d'un match.

A 47 ans, et après une carrière marquée par des prouesses sur le ring et des polémiques en dehors provoquées par ses excès, Jeff Hardy s’approche doucement de la retraite. Le plus jeune de la fratrie a rapidement gagné le cœur des fans de catch à la fin des années 1990 pour ses gestes spectaculaires et dangereux dont il s’est fait la spécialité, au risque d’abîmer son corps. Invité par Fightful à se souvenir du choc le plus violent au cours de sa carrière, l’ancien champion de la WWE s’est souvenu d’une séquence jamais vue à la télévision.

« Mon Dieu, c'était si violent »

« C'était vers 1995. Nous avions l'habitude de faire ces shows à Sylva, en Caroline du Nord, s’est remémoré Jeff Hardy, faisant référence à un show de la compagnie indépendante NCW. Naturellement, à l'époque, on se frappait tout le temps la tête. Ce soir-là, j'ai reçu un coup de chaise. Je n'ai pas été assommé, mais j'ai cru que j'allais m’évanouir parce que, mon Dieu, c'était si violent. Ce type m'a frappé et c'est la première chose qui me vient à l'esprit ».

« Pendant 30 secondes, je ne sentais plus mes jambes »

Son frère Matt Hardy s’est quant à lui souvenu d’un match datant de son premier passage à la WWE : « C'était un house show avec Bob Holly. (…) On a eu un moment où il esquivait un coup et me soulevait pour me placer sur le coin supérieur du ring, comme s'il allait me faire un suplex arrière. Je pense que je me défendais et que je tentais un moonsault, et je n'oublierai jamais qu'il m'a frappé si fort dans le dos que je n'avais plus aucune sensation dans mes jambes. C'était comme si ma colonne vertébrale avait été secouée, l'impact se propageant jusqu'en bas. Il m'a frappé, j'ai réussi à le repousser avec un coup de coude pour redescendre, car je ne pouvais plus faire le moonsault à ce moment-là. Pendant 30 secondes, je ne sentais plus mes jambes. Il m'a frappé fort, directement dans la colonne vertébrale. C'est le coup le plus violent que j'ai jamais reçu. »