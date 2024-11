Catch - WWE : Hulk Hogan en politique grâce à Donald Trump ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Hulk Hogan, célèbre figure du catch et de la WWE, s'est affiché au côté de Donald Trump durant la campagne présidentielle. Une présence qui suscite aujourd’hui des discussions sur une éventuelle carrière politique suite à une décision forte du président récemment élu. D’autres stars du ring se sont déjà essayées à une telle reconversion.

Si Kamala Harris a pu compter sur un nombre important de soutiens auprès des personnalités publiques, à l’instar de Beyoncé et Taylor Swift, ou bien LeBron James chez les sportifs, Donald Trump n’a pas bénéficié d’un appui aussi massif de la part de grandes figures du divertissement et du sport. Quelques noms bien connus des Américains ont toutefois pris parti pour le 45e président des États-Unis qui est sorti vainqueur du scrutin, à l’instar d’Hulk Hogan, figure de la WWE dans les années 1980 et de la WCW dans les années 1990.

Les « Trumpamaniacs » sollicités par Hogan pour soutenir Donald Trump

L’ancien catcheur aujourd’hui âgé de 71 ans s’est notamment affiché auprès de Donald Trump lors d’un meeting au Madison Square Garden de New York deux semaines avant l’élection présidentielle, encourageant les « Trumpamaniacs », un dérivé des « Hulkmaniacs » qui venaient le supporter du temps de sa carrière de catcheur, à se déplacer aux urnes. Hulk Hogan a été écouté avec la victoire de Donald Trump, aujourd'hui en pleine préparation de son gouvernement dans lequel va figurer le milliardaire et propriétaire de X, Elon Musk, mais aussi Marco Rubio, futur secrétaire d’Etat. Et pour remplacer le sénateur de Floride, Scott Jennings a soumis une idée pour le moins originale en s'affichant à l’antenne de CNN avec un t-shirt « Hulkamania ».

Jennings: If Marco Rubio does, in fact, become secretary of state, we will need a new senator from the state of Florida. We do need someone with Rubio's national security credentials and there is one Floridian who can do it… Hulk Hogan for US Senate pic.twitter.com/dxKC9PH42Q — Acyn (@Acyn) November 13, 2024

Hulk Hogan interpellé pour devenir sénateur de Floride

« Si Marco Rubio devient effectivement secrétaire d'État, nous aurons besoin d'un nouveau sénateur de l'État de Floride et nous aurons besoin de quelqu'un avec les références de Rubio en matière de sécurité nationale », a commencé l’ancien homme politique désormais consultant sur CNN, rappelant les faits d’armes d’Hulk Hogan à la WWE : « Il y a un Floridien qui peut le faire. Il a tenu tête aux Russes et aux Iraniens dans les années 1980 en battant le Iron Sheik et Nikolai Volkoff, deux des ennemis les plus mortels de l’Amérique. C'est un vrai Américain, il se bat pour les droits de chaque homme et il sait que le courage est ce qui nous permet de rester libres. Mesdames et messieurs, je vous annonce... Ron DeSantis (le gouverneur de Floride qui doit nommer le remplaçant temporaire de Rubio au Sénat, NDLR) allez-y... Hulk Hogan pour le Sénat américain ! » Une intervention improbable conclue par l’une des punchlines d’Hogan à la WWE : « Qu'est-ce que tu vas faire, Chuck Schumer (chef de la majorité démocrate au Sénat, NDLR), quand la Hulkamania se déchaînera sur toi, mon frère ? »

De quoi provoquer quelques rires sur le plateau, mais la vie politique américaine a déjà réservé suffisamment de surprises par le passé pour ne pas écarter entièrement cette hypothèse, surtout que des acteurs du catch se sont déjà essayés à une telle reconversion. Donald Trump avait choisi Linda McMahon, épouse du sulfureux et controversé ex-président de la WWE Vince McMahon et ex-directrice générale de la compagnie, pour gérer les questions liées aux PME après sa première élection. Elle devrait jouer un nouveau rôle important dans l’équipe du Président durant ce second mandat. Glen Jacobs, connu sous le nom de Kane à la WWE, est quant à lui maire du comté de Knox, dans le Tennessee.