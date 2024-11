«L’amputation ou la mort» : L’incident à la WWE qui a semé la panique

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les 38èmes Survivor Series approchent, un rendez-vous emblématique de la WWE qui a laissé un souvenir amer à Maven Huffman. L’ancien catcheur a frôlé la catastrophe au cours de l’édition 2004 à cause d'une blessure inattendue. Ce qui devait être une simple mise en scène s'est transformé en un cauchemar médical menaçant sa santé et sa carrière.

Bien que le catch soit scénarisé, les stars du ring n’échappent pas parfois aux blessures. C’est ce qui est arrivé à Maven Huffman en 2004 sur une action censée être anodine qui aurait toutefois pu lui être fatale. Trois ans après ses débuts à la WWE, le catcheur est retenu pour participer aux emblématiques Survivor Series, un type de match regroupant deux équipes de quatre catcheurs. Aux côtés de Chris Benoit, Chris Jericho et Randy Orton, il affronte Batista, Edge, Gene Snitsky et Triple H, mais en raison de son manque d'expérience, l’organisation reine de la discipline concocte un scénario qui ne se déroulera pas comme prévu.

🚨Sauf surprise bien gardée de la WWE, il ne devrait pas y avoir de date supplémentaire en France durant la Route vers WrestleMania européenne



D’après ce que l’on m’a soufflé, il n’y a encore rien d’avancé concernant un retour en France 🇫🇷



Lecture ⤵️https://t.co/EuGX5CMNJ9 — Bernard Colas (@BernardCls) November 4, 2024

Le projet tourne mal

« Pour compenser mon manque d'expérience et le fait de ne pas être au niveau de ces gars-là, ils ont eu l'idée : 'Et si on faisait en sorte que Maven se blesse plus tôt dans la journée, puis essaie de faire une entrée héroïque dans le match ?' Ça m’évite de devoir participer à un match pour lequel je n'étais probablement pas tout à fait prêt, tout en me donnant mon moment de gloire et ma place dans le pay-per-view. J'étais parfaitement d'accord avec ça », raconte sur sa chaîne YouTube celui qui se faisait simplement appeler Maven. La WWE imagine alors un angle voyant Snitsky attaquer et blesser fictivement Maven en coulisses, ce dernier étant ensuite censé revenir à la fin du main-event. L’altercation a lieu comme prévu, et Maven se voit projeté sur une caisse avant d’apparaître un peu plus tard sur le ring pour un temps limité. A ce moment-là, l’Américain qui s’apprête à fêter ses 28 ans ne sait pas qu’un coup reçu va lui causer une grosse frayeur.

«J'ai réalisé ensuite que je n'avais pas une simple coupure au coude...»

« J’ai réalisé que je saignais le long de mon bras et j’ai vu du sang sur ma jambe, pensant que ça venait peut-être de ma tête. Il a fallu qu’on m’alerte : "Non, tu as une coupure au coude". Au bout de quelques jours, j'ai remarqué qu'elle ne disparaissait pas et qu'elle commençait à me faire de plus en plus mal chaque jour, ça me réveillait la nuit parce que ça gonflait. Je devais aller me faire drainer. C'était dégoûtant, mais j'ai réalisé ensuite que je n'avais pas une simple coupure au coude, mais une infection », se souvient Maven, qui se verra prescrire des antibiotiques qui n’arrangent pas tout de suite son cas.

« Quelques semaines plus tard, ils parlent d'une amputation ou d'une mort par empoisonnement du sang »

« J'avais une simple coupure au coude et, quelques semaines plus tard, ils parlent d'une amputation ou d'une mort par empoisonnement du sang dans le pire des cas. Les gens meurent vraiment d'un empoisonnement du sang. J'ai pris cette troisième série d'antibiotiques aussi sérieusement que n'importe quelle autre chose de toute ma vie. C'était stressant. C’était difficile d'entendre que la possibilité d'une amputation ou d'un décès n'était pas complètement écartée », poursuit Maven Huffman, qui a fini par s'en sortir sain et sauf après un nouveau traitement.

« J’ai fait en sorte de suivre tout ce que les médecins m’ont suggéré. Heureusement, la troisième série d’antibiotiques a visiblement fonctionné, mais j’ai appris une leçon précieuse : quelque chose de très petit au début peut se transformer en un énorme problème s’il est négligé », conclut-il, rapporté par talkSPORT. Les prochains Survivor Series auront lieu le 30 novembre 2024, du côté de Vancouver au Canada.