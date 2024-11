Catch - WWE : Un départ choque les fans, la décision prise en secret !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La WWE a vu l’un de ses talents très apprécié du public quitter le navire à la surprise générale. Le 21 octobre dernier, Samantha Irvin, qui assurait la présentation des catcheurs et catcheuses au micro depuis 2021, annonçait son départ immédiat sur les réseaux sociaux. Alors que les rumeurs la voyaient rejoindre l’AEW, l’Américaine aspire à d'autres horizons, loin du ring. Son compagnon, Ricochet, s’est longuement prononcé.

Le message a pris de court les fans de la WWE, habitués à entendre sa voix depuis 2021. Très populaire pour ses présentations à l’entrée des talents de l’organisation reine du catch, Samantha Irvin a annoncé à la surprise générale son départ immédiat le 21 octobre dernier. Rapidement, la rumeur d’une arrivée chez AEW, la compagnie rivale qu’a rejoint son compagnon Ricochet cet été, a circulé, mais l’Américaine a d’autres projets loin du catch, choquant une deuxième fois le public de la WWE en révélant qu’elle « n’aime pas » être annonceuse.

Samantha Irvin is officially leaving WWE.



In my opinion, the GREATEST announcer of all time.



Made every single announcement feel so special.



She's gonna be missed in WWE a ton.



Thank you for everything, @SamanthaTheBomb 💐💐💐 pic.twitter.com/cIvPGws6dw — TribaI Wrestling (@TribalMegastar) October 21, 2024

« Je pense que c'est arrivé à WrestleMania »

Invité de Chris Van Vliet, Ricochet a mis fin aux rumeurs en assurant que le choix de sa compagne était étranger à son propre départ, révélant ainsi que la décision de Samantha Irvin était mûrement réfléchie. « Elle en parle depuis un moment. Je pense que c'est arrivé à WrestleMania (40). Pour elle, le métier d'annonceur ne devait être qu'un moyen d'entrer à la WWE. Elle est avant tout une fan. nous apprend Ricochet. Elle voulait être un personnage. Une fois que WrestleMania a eu lieu, elle s'est dit : ‘C'est le plus haut niveau que j'atteindrai’. » Six mois plus tard, celle qui a participé comme chanteuse à l’émission America's Got Talent, l'équivalent outre-Atlantique de La France à un Incroyable Talent, annonce alors contre toute attente la fin de sa collaboration avec la WWE.

« Elle s’est rendu compte qu'elle n'était pas née pour faire ça »

« On la déteste parce qu'elle a dit qu'elle n'aimait pas faire l’annonceuse. Elle aimait faire ressentir des émotions à l'Univers de la WWE et utiliser sa voix pour faire ressentir des émotions et faire avancer la compagnie. C'est juste mon exemple, c'est comme avoir Mariah Carey, mais elle n'est qu'une annonceuse de ring, poursuit Ricochet, rapporté par Fightful . Elle voulait être comme Paul Heyman, une manager ou quelque chose comme ça. J'ai l'impression qu'elle a rompu la tradition, et je pense que c'est pour cela que les gens sont contrariés. Pendant combien de temps Fink [Howard Finkel] l'a-t-il fait ? Lilian (Garcia), Justin Roberts. Le fait est qu'elle ne l'a fait que pendant quatre ans et elle s’est rendu compte qu'elle n'était pas née pour faire ça, qu'elle n'aimait pas ça. »

Ricochet imagine désormais sa moitié voguer vers d'autres horizons : « Elle veut faire autre chose qu'annoncer sur le ring. Elle ne voulait pas être étiquetée comme une annonceuse. Pouvoir chanter l'hymne national et d'autres choses, cela lui a donné une plateforme pour montrer d'autres talents, mais c'est la scène qui compte. Elle l'a fait toute sa vie. Que ce soit ici, dans un film ou une émission de télévision, elle pense qu'un jour, c'est ce qu'elle veut faire. »