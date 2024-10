Officiel : Le départ surprise à la WWE qui choque les fans !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est un départ auquel les fans de la WWE ne s’attendaient pas. Présente au sein de l’organisation reine du catch depuis avril 2021 en tant qu’annonceuse, Samantha Ivrin a annoncé ce lundi soir qu’elle n’officierait plus à Raw. Une sortie qui intervient quelques mois après celle de son compagnon, Ricochet, parti à l’AEW.

Coup de tonnerre à la WWE ! Très appréciée au sein de la compagnie de catch mais également parmi les fans, Samantha Irvin n’officiera plus au micro pour présenter catcheurs et catcheuses avant leurs combats. « Mon temps est arrivé à son terme en tant qu'annonceuse de ring à Raw », a fait savoir l’Américaine de 35 ans dans un message publié sur ses réseaux sociaux. Samantha Irvin avait rejoint la WWE en 2021 comme annonceuse pour le show 205 Live avant de filer à Smackdown en janvier 2022, puis Raw en février 2023.

L’émouvant message pour officialiser son départ

Dans son long message, Samantha Irvin a salué les différentes personnes côtoyées au sein de ses trois ans à la WWE. « Aux vestiaires féminins : vous êtes le groupe de personnes le plus incroyable de la planète. Je suis très fière d'être votre collègue et votre amie. À l'équipe et aux cameramen : Je ne vous remercierai jamais assez pour vos encouragements et vos rires. Vous avez créé une atmosphère merveilleuse et positive pour moi. Je vous aime tous. Aux Superstars de la WWE, passées et présentes : Je vous remercie depuis 1989 et je continuerai à vous remercier jusqu'à la fin de mes jours de nous divertir. De placer la barre encore et encore plus haute. Pour avoir risqué vos corps et trouvé de nouvelles façons de nous choquer et d'en redemander. Il n'existe aucune forme de divertissement comparable et n'importe quel artiste ne peut pas être une superstar de la WWE. Le respect que j'ai pour vous dépasse tout ce que je peux exprimer. Merci de rendre si facile le fait de déverser de l'émotion et de l'excitation dans vos introductions. Vous êtes les stars que les stars idolâtrent. Il n'y a rien de plus grand et je suis fier d'avoir utilisé ma voix pour le faire savoir au monde entier. »

« Merci Paul Heyman, Michael PS Hayes et Michael Cole. Je continuerai à appliquer ce que j'ai appris de vous à tous les aspects de ma carrière, a-t-elle continué. Merci d'avoir stimulé ma créativité. Merci à Brian "Road Dogg" James, Scott Armstrong, Gabe Sapolsky et George Carroll Jr. de m'avoir donné mes premières occasions de me montrer à la hauteur. Merci à HHH de m'avoir fait confiance et de m'avoir présenté sur cette plateforme. Merci à Mark Henry de m'avoir donné ma chance. J'espère que tu as été fier de moi. Merci à tous les entraîneurs, producteurs, médecins, scénaristes, relations avec les talents, maquilleurs, photographes, community managers, au numérique, département des voyages, restauration, merchandising, équipe 2k, arbitres, sécurité et équipe d'annonceurs pour tout ce que vous avez fait pour m'aider tout au long de mon parcours. »

Samantha Irvin is officially leaving WWE.



In my opinion, the GREATEST announcer of all time.



Made every single announcement feel so special.



She's gonna be missed in WWE a ton.



Thank you for everything, @SamanthaTheBomb 💐💐💐 pic.twitter.com/cIvPGws6dw — TribaI Wrestling (@TribalMegastar) October 21, 2024

Un avenir dans le catch ou une reconversion

Quel avenir attend Samantha Irvin ? La réponse est inconnue à ce jour, alors que son compagnon et catcheur Ricochet a pris le chemin de la concurrence en août. Un rebond à l’AEW reste donc une option envisageable, tout comme celle d’une carrière dans la musique, elle qui est apparue par le passé comme chanteuse dans l’émission America's Got Talent. Seule certitude, Irvin n’a pas l’intention d’arrêter de se produire en public, comme elle l’explique dans son message : « Je vous aime tous énormément et ça ne marque pas la fin de mon art, j'ai encore toute une vie à partager. (…) À mes fans, je vous ai attendus tout au long de ma carrière ! Nous sommes faits l'un pour l'autre et je peux le prouver. Restez à l’écoute. » La WWE doit quant à elle partir à la recherche d’un ou une remplaçant(e) capable de passer après Samantha Irvin, dont le départ soudain a suscité nombre de réactions sur les réseaux sociaux