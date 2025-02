«C’est mon dernier» : L’annonce choc de John Cena à la WWE

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

De retour à la WWE pour sa dernière année comme catcheur, John Cena participait dans la nuit de samedi à dimanche à son ultime Royal Rumble. Présent parmi les deux derniers finalistes du match éponyme, la star américaine s’est finalement inclinée mais ne compte pas en rester là, annonçant dans la foulée sa participation à l’événement Elimination Chamber dans un mois avec l'ambition de décrocher un 17e titre mondial à WrestleMania.

Les quelque 70.000 spectateurs présents au Lucas Oil Stadium d’Indianapolis dans la nuit de samedi à dimanche pensaient assister à la victoire de John Cena pour son dernier Royal Rumble lorsque celui-ci faisait face à Jey Uso sur le ring après l’élimination des 28 autres participants du mythique combat de la WWE. Mais contre toute attente, c’est bien son adversaire qui a créé la surprise en s’imposant et décrochant ainsi son billet pour WrestleMania.

HOLY SHITTTTTTTTTTTTT



JEY USO JUST ELIMINATED JOHN CENA 🤯



THIS WAS THE MOST UNEXPECTED ROYAL RUMBLE WINNER IN THE HISTORY OF WWE.#RoyalRumble



pic.twitter.com/IVV4qIE3ve — EliteRockerz 𝕏 (@EliteClubS0B) February 2, 2025

John Cena sera à Elimination Chamber

Que fera donc John Cena à Las Vegas les 19 et 20 avril prochains à l’occasion de son ultime WrestleMania, lui qui prendra sa retraite à la fin de l’année ? Présent face à la presse après le Royal Rumble, la star américaine a affirmé pour la première fois qu’il souhaitait mettre la main sur un 17e titre mondial, ce qu’aucun homme n’a fait avant lui. « Ce soir, c’était spécial, pour de nombreuses raisons. J'ai commencé à réaliser que c'était mon dernier Royal Rumble. En regardant le panneau, quand il ne restait que deux personnes, et que j'ai eu un moment pour laisser l'énergie s'imprégner, j'ai réalisé que Las Vegas est mon dernier WrestleMania. La dernière fois que j'ai été dans le main event d'un WrestleMania, c'était en 2013. Cela remonte à longtemps, a confié John Cena. J’ai toujours fait ce qui est le mieux pour les affaires. (…) J’ai admis que je ne savais pas combien il me restait dans le réservoir et je voulais juste faire quelque chose qui serait sympa pour que nous nous réunissions tous et passions un bon moment. Malheureusement, ce soir, j'ai réalisé que ce n'est pas ce qui est le mieux pour le business. Ce qui est le mieux pour le business, c'est que je fasse le main event de WrestleMania. Ce qui est le mieux pour le business, c'est que je dise avec confiance que je vais gagner un 17ème championnat. J'annonce ce soir que je vais participer à l'Elimination Chamber. »

BREAKING: @JohnCena just announced that he will be competing in this year's Elimination Chamber Match to secure a path towards an opportunity to become a 17-time champ at #WrestleMania 41!



🇨🇦 TORONTO

🎟️ https://t.co/8JsTRSVCW1 pic.twitter.com/MUR7PGqMv3 — WWE (@WWE) February 2, 2025

« Je serai dans le main event de mon dernier WrestleMania et je vais gagner un 17ème titre mondial »

John Cena sera donc bien présent dans la cage de l’Elimination Chamber, le 1er mars prochain à Toronto (Canada), pour écrire l’histoire. « Je dis ça parce qu'après 23 ans de bons et loyaux services envers la compagnie, je sens que cette opportunité est méritée. J'ai dit à Toronto (en juillet dernier, NDLR) quand j'ai annoncé ma retraite que j'étais reconnaissant envers la ville et que je reviendrais, et que je reviendrais pour botter des culs. Il est temps de passer de la parole aux actes et d'être celui que je dis être. Je vais à Elimination Chamber pour gagner, je serai dans le main event de mon dernier WrestleMania et je vais gagner un 17ème titre mondial, a promis la star de la WWE. J'ai construit mon existence ici sur le travail acharné, la loyauté envers cette compagnie et le respect de toutes ses branches. Je gagnerai le 17ème, pas pour moi. Je gagnerai le 17ème pour un jour serrer la main de la personne qui gagnera le 18ème. Merci beaucoup. » Le rendez-vous est pris.