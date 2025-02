Catch : Les streamers stars de Twitch et YouTube débarquent à la WWE !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

La WWE innove en intégrant les stars du streaming à l’un de ses événements phares. iShowSpeed et Kai Cenat, stars de YouTube et Twitch, ont été invités par l’organisation reine du catch pour le Royal Rumble qui aura lieu dans la nuit de samedi à dimanche heure française. Un live se tiendra d’ailleurs dans les coulisses de l’événement.

C’est l’un des rendez-vous les plus attendus de l’année par les fans de catch. Dans la nuit du samedi 1 au dimanche 2 février, la WWE organise son traditionnel Royal Rumble, qui tient son nom du combat éponyme réunissant 30 talents qui s’y déroule chaque année depuis 1988 pour l’édition masculine, et 2018 pour l’édition féminine. Pour l’occasion, il a été confirmé que le streamer iShowSpeed ​​sera présent pour un live.

Triple H has invited IShowSpeed to livestream at the 2025 Royal Rumble next Saturday.



Speed accepts.



pic.twitter.com/q3fjP0PIgL — Wrestle Ops (@WrestleOps) January 25, 2025

iShowSpeed va streamer dans les coulisses du Royal Rumble

« Tu peux avoir accès aux coulisses, venir parler à toutes les superstars, streamer avec elles. Je te laisserai même venir en backstage t'asseoir à côté de moi pour diffuser de là », a lancé Triple H, le responsable du contenu à la WWE, à iShowSpeed dans un appel FaceTime filmé et diffusé sur les réseaux de la star de YouTube.

Speed connaît bien la WWE pour avoir fait une apparition à WrestleMania 40 en avril dernier, recevant la RKO de la légende Randy Orton, une séquence qui avait fait le tour d’internet. A quoi faut-il s’attendre pour le Royal Rumble ? IShowSpeed a d’ores et déjà affiché son intention de streamer avec John Cena, de retour à la WWE pour sa dernière année avant la retraite.

ishowspeed just got RKOD at WRESTLEMANIA😭😭😭 pic.twitter.com/na6QdhsX8j — Pubity (@pubity) April 8, 2024

Comme AmineMaTue à Lyon, Kai Cenat est invité par la WWE

iShowSpeed ne sera pas la seule célébrité d’internet à être présente à Indianapolis puisque la WWE a révélé durant le dernier RAW que Kai Cenat était lui aussi convié pour le 38e Royal Rumble de l’histoire. « Du public jusqu’aux catcheurs, c'est exactement comme à la télévision, a déclaré lundi durant le show celui cumule plus de 700 000 abonnés payants sur Twitch. C'est une véritable famille. Ils donnent tout ce qu'ils ont. C'était mon premier événement et je vais certainement y aller plus souvent. Ils m'ont invité au Royal Rumble, et j'y vais. »

Un joli coup de la part de la WWE, qui diffusera son premier Premium Live Event sur Netflix aux États-Unis depuis l’arrivée de la compagnie sur la plateforme de streaming au début du mois. IShowSpeed, qui cumule plus de 35,7 millions d’abonnés sur YouTube, avait été sacré streamer de l’année en décembre dernier aux Streamer Awards, devançant Kai Cenat. À noter que le Français AmineMaTue avait été élu meilleur streamer international au cours de la cérémonie, lui qui n’a pas caché non plus son attachement pour la discipline. Un univers que semble suivre attentivement la WWE puisqu’Amine fut également invité à Backlash, le premier grand show organisé en France par la compagnie en mai dernier.