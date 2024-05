AmineMaTue : De la Kings World Cup à la WWE, un passage dans le catch pour le sélectionneur de Foot2Rue ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Présent au Mexique pour la Kings World Cup, AmineMaTue, streameur aux 2,6 millions d’abonnés sur Twitch, dirige une équipe de France spéciale qui a pris part à la compétition de foot à sept lancée par Gerard Piqué. Le streamer ne manque pas de projets et pourrait à l’avenir prendre part à une aventure dans le catch, un autre divertissement sportif qui lui tient à cœur.

Il est l’un des streamers les plus en vogue du moment en France. A bientôt 30 ans, celui qui se fait appeler « AmineMaTue » sur les réseaux est à la tête de l’équipe tricolore baptisée Foot2Rue dans la Kings World Cup (26 mai au 8 juin), la compétition de foot à 7 aux règles fantasques lancée par Gerard Piqué qui a déjà trouvé son public. Amine multiplie les grands projets après avoir organisé le Eleven All Stars Game , un match de football opposant des streamers français et espagnols au stade Jean-Bouin, ou bien le Five Club , autre compétition de foot regroupant des créateurs de contenu. S’il apprécie le ballon rond, le vidéaste nourrit également une passion pour le catch qui se fait de moins en moins discrète.

"Faire un combat de catch à la WWE" fait partie des 2 rêves d'@AmineMaTue !pic.twitter.com/4DjULSuZXX — Catch-Newz (@CatchNewz) February 2, 2024

Le catch, l’autre passion d’AmineMaTue

Ce n’est pas un secret pour ses suiveurs assidus, AmineMaTue apprécie le catch et l’assume au cours de ses lives. En décembre dernier, c’est en reprenant le gimmick de l’Undertaker qu’il apparaît à l’écran, avant de faire une annonce qui a suscité la curiosité des plus assidus : « Je sais qu'il y a des frérots qui me parlent de catch. On fera un truc je pense peut-être dessus. Faut que je trouve un truc cool, mais je sais qu'il y a un frérot avec qui je ferai un bail, je pense. Vous verrez plus tard, je n'en dis pas plus ». Quelques mois après, AmineMaTue va plus loin en affichant sa volonté de monter sur un ring, et pas n’importe lequel : « Moi, j’ai deux rêves. Avoir un club de foot, ce serait une folie. (…) Le deuxième, mais ça, ça relève de l’imaginaire, mais on ne sait jamais, vous allez me prendre pour un fou, je veux faire un combat de catch à la WWE. Je vous jure c’est mon rêve ! »

From his ringside seat, streamer and content creator @AmineMaTue reacts to @CodyRhodes, The Bloodline, and more WWE Superstars at #WWEBacklash in Lyon, France.WATCH HERE 👉 https://t.co/OG58DnF5HY pic.twitter.com/YC1pea3MDq — WWE (@WWE) May 13, 2024

Déjà une apparition remarquée à la WWE