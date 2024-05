Catch : La WWE envisage un retour en France après Backlash

La rédaction

Vendredi et samedi, les fans tricolores de catch étaient réunis près de Lyon pour assister aux deux shows organisés par la WWE à la LDLC Arena, Smackdown et Backlash. Les attentes de la compagnie reine de la discipline ont largement été dépassées, avec de premiers retours économiques impressionnants et une salle bruyante donnant naissance à des scènes déjà devenues virales. De quoi placer la France comme une option crédible pour un événement futur.

11 628 personnes étaient réunies ce samedi soir à la LDLC Arena de Lyon - Décines pour assister au premier Premium Live Event (pay-per-view) de l’histoire de la WWE en France : Backlash. Au lendemain d’un Smackdown à l’ambiance délirante qui avait également lieu du côté de l’enceinte lyonnaise, les fans tricolores ont encore répondu présent, épatant les téléspectateurs du monde entier sur les réseaux sociaux. La WWE, aussi, est saisie par la réussite de son week-end qui s’est déroulé sans le moindre accroc.

#Smackdown n’était qu’un entraînement… Randy Orton a connu la plus belle entrée de sa vie chez nous à #WWEBacklash 🇫🇷 pic.twitter.com/9AgMJ1Dd2K — Bernard Colas (@BernardCls) May 4, 2024

« Vous avez largement dépassé les attentes »

Le bilan est plus que positif pour l’organisation reine du catch comme nous l’a affirmé son dirigeant Paul ‘Triple H’ Levesque samedi soir au cours d’un point presse auquel a assisté le10sport.com . Sur le plan financier d’abord, alors que la WWE a battu trois de ses records sur notre sol. L’épisode de Smackdown ce vendredi 3 mai est devenu le plus rentable de l’histoire tandis que l’édition 2024 de Backlash a battu le record de recettes dans l’histoire de ce Premium Live Event, qui est l’un des plus anciens de la compagnie. Plus impressionnant encore, ce Backlash à la sauce lyonnaise est devenu le show en arène le plus rentable organisé par la WWE. « Ce fut une expérience incroyable , je souhaite remercier les fans , savoure le responsable du contenu à la WWE Triple H. Ça fait des années que j’entends qu’il faut venir en France. Et on y est, et c’est tout ce que nous avions imaginé, et même plus encore. Nous avions d’énormes attentes quant à notre présence ici, vous les avez largement dépassées . »

Le rendu est fou, ça va devenir la norme pour Jey Uso 🤩La France influence le monde 🇫🇷 #WWEBacklash pic.twitter.com/1onZScaz1h — Bernard Colas (@BernardCls) May 4, 2024

« C’était quelque chose que je n’avais jamais vu avant »

Et pour cause, le succès populaire des deux événements du week-end ne fait aucun doute, les spectateurs mettant une ambiance de folie retournant les téléspectateurs du monde entier et lançant de nouveaux chants typiquement français, avec des ‘ Allez les Bleus ’, ‘ Il est vraiment phénoménal ’ ou encore ‘ Aux Armes ’. « J’aurais besoin que quelqu’un vienne m’en expliquer certains , s’est amusé le dirigeant de la WWE », à qui on a appris la signification du ‘ Simplement deux ’ dégainé par les fans français à la fin de chaque compte de l’arbitre s’interrompant à deux, clin d'oeil aux commentateurs français du programme. « Quand on sait ce que ça veut dire, c’est beaucoup moins cool , a-t-il surenchéri avec le sourire. Cela dit, c’est très amusant. Si je devais choisir un moment, ce serait toute la soirée. » L’entrée spectaculaire de Jey Uso, arrivant sur le ring sous les lumières des téléphones portables des spectateurs a néanmoins particulièrement marqué Paul Levesque : « C’était quelque chose que je n’avais jamais vu avant. » AJ Styles, aussi, a eu droit à une entrée unique avec des chants ‘ Il est vraiment phénoménal ’ descendant des gradins les deux soirs, en référence à son surnom de " Phenomenal One ". « J'ai l'impression de l’avoir déjà entendu, c'est très orienté foot. Quelqu’un m'a dit hier soir qu’il s’agissait d’une sorte de célébration, alors ça me va ! », nous confiait le catcheur, interrogé en exclusivité par le10sport.com ce samedi.

Il est PHÉNOMÉNAL ! #WWEBacklash pic.twitter.com/RGDru3c7ya — Bernard Colas (@BernardCls) May 4, 2024

« Je m'attends à ce que ce ne soit pas la dernière fois que nous sommes en France »

Après un tel message envoyé par le public tricolore, difficile de penser que la WWE ne profitera pas de l’engouement pour repasser par l’Hexagone dans un futur proche. « Nous serions idiots de ne pas revenir en France , estime AJ Styles au micro du 10 Sport . J’en suis persuadé, peut-être que ce sera Paris la prochaine fois, qui sait ? Et Lyon est évidemment très bien, mais qui sait, j'espère que nous reviendrons ». À ce sujet, Triple H a clairement ouvert la porte à un avenir radieux pour le catch en France. « Je m'attends à ce que ce ne soit pas la dernière fois que nous sommes en France , a-t-il indiqué aux journalistes. Au milieu du show, j’ai reçu un message de Nick Khan (président de la WWE) qui disait "stade ?". C’est tout ce que vous avez besoin de savoir ». Un indice sur un futur show encore plus important sur notre sol ? La décision ferait à n'en pas douter l’unanimité au sein du vestiaire au vu des réactions des talents ces dernières heures. « Je ne vois pas pourquoi nous ne reviendrons pas , souligne Bayley, que le10sport.com a pu rencontrer avant Backlash, rendez-vous particulier aux yeux de la championne du monde qui a conservé son titre : « J'espérais pouvoir y participer pour être honnête, parce qu'ils l'ont annoncé il y a à peine quelques mois, et à chaque fois que nous faisons des shows en dehors des Etats-Unis, je me dis, ‘j'espère que j'y participerai’, parce que c'est toujours différent, mais celui-ci en particulier. Si tu te souviens du public parisien la dernière fois que nous y sommes allés, je priais juste pour y participer ou pour venir au show, ou même pour être à Smackdown. »

🚨 EXCL : « Heureusement, le temps que je dise ce que j'avais à dire, ils se sont un peu calmés. Ce sont toutes ces choses qui font que le public français est incroyable »AJ Styles raconte l’incroyable #Smackdown en 🇫🇷 avant #WWEBacklashL’intégrale ⬇️https://t.co/hBOCIXZDZd pic.twitter.com/TRj4VEzNtL — Bernard Colas (@BernardCls) May 4, 2024

Un retour de la WWE semble inéluctable