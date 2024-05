EXCLU - Backlash : La France marque l’histoire, on attend encore mieux à la WWE !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Les fans français de catch auront-ils encore de la voix pour Backlash ce samedi soir (19h) après l’ambiance explosive mise la veille lors de Smackdown ? Le monde a d’ores et déjà été choqué par le niveau du public de la LDLC Arena de Lyon - Décines, et les stars de la WWE ne font pas exception. Ce samedi, le10sport.com a notamment pu s’entretenir avec Bayley, championne en titre, qui lance un défi aux spectateurs.

Le monde du catch n’a d’yeux que pour les fans français en ce week-end spécial. Pour la première fois de son histoire, la WWE propose l’un de ses Premium Live Event sur notre sol avec ‘Backlash’ ce samedi soir (19h), en plus d’un autre show la veille, Smackdown. Un premier rendez-vous qui a d’ores et déjà été une réussite populaire et financière pour la WWE, laissant présager un retour de la compagnie à l’avenir. Acclamée par la foule de la LDLC Arena, Bayley s’attend encore à mieux pour Backlash.



🚨 EXCLU : Bayley après le #Smackdown :



🗣️ « J'étais si heureuse, c’est une de ces soirées magiques où l'on se rappelle pourquoi on fait ça et pourquoi on aime ça. »



Elle attend encore mieux pour #WWEBacklash 🔥 pic.twitter.com/XkKG2Vrv5g — Bernard Colas (@BernardCls) May 4, 2024

« Ce que vous avez hier, faites-le puissance 10 ! »

Interrogé par le10sport.com , la championne en titre a envoyé un message aux spectateurs de Backlash en vue de son match contre Naomi et Tiffany Stratton. « Amusez-vous, et ce que vous avez fait hier (vendredi, à Smackdown), faites-le puissance 10 », nous a confié Bayley, déjà impressionnée par sa soirée de vendredi : « J'étais si heureuse, c’est une de ces soirées magiques où l'on se rappelle pourquoi on fait ça et pourquoi on aime ça . »



🗣 « La France a prouvé qu'elle méritait un nouveau PLE », m’a-t-on déjà confié du côté de la #WWE après #Smackdown, et avant même la tenue de #WWEBacklash ce samedi soir



Vous avez frappé TRÈS fort ! ⬇️https://t.co/d3rmEFQAB8 — Bernard Colas (@BernardCls) May 3, 2024

Un week-end en France « particulier » pour Bayley