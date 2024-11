Enquête pour viol : «Mbappé est dans une période délicate», la FFF se lâche !

Thomas Bourseau

Kylian Mbappé ne traverse pas la phase la plus joyeuse de sa carrière tant sur les terrains qu’en dehors. Et ce premier point, Philippe Diallo l’a aisément reconnu. Pour ce qui est des accusations de viol dont il a fait l’objet depuis sa virée nocturne en Suède en plein rassemblement de l’équipe de France auquel il n’a pas assisté en octobre dernier, le président de la Fédération française de football a évoqué un point incontournable : la présomption d’innocence.

8 buts en 16 matchs : voici le bilan de Kylian Mbappé sous ses nouvelles couleurs merengue depuis ses débuts avec le Real Madrid le 14 août dernier. Des standards assez loin des siens en terme de statistiques. De plus, le capitaine de l’équipe de France semble également faire moins de différences en attaque que ce soit en club ou en sélection. Pour couronner le tout, le patron du groupe tricolore n’a pas pris part aux deux dernières trêves internationales avec l’équipe de France et est englué dans une affaire extra sportive et judiciaire.

Mbappé - Deschamps : La décision de dernière minute qui fait polémique ! https://t.co/CANT4QpW02 pic.twitter.com/GA1GhtR5aR — le10sport (@le10sport) November 19, 2024

«Vous avez peut-être plus d’informations que moi sur les conséquences»

Sur le plateau de L’Équipe du soir mercredi qui avait comme invité Philippe Diallo, le journaliste Stéphane Guy lui a demandé si Kylian Mbappé devait être sanctionné pour avoir en quelque sorte séché le rassemblement des Bleus en octobre en raison d’une gêne à la cuisse avant de jouer avec le Real Madrid deux jours plus tard, puis de s’offrir une virée à Stockholm à cause de laquelle son nom est mêlé à une affaire de viol par la presse suédoise. Doit-il y avoir des conséquences ? Le président de la Fédération française de football a tenu le discours suivant.

« Pour l’instant, vous avez peut-être plus d’informations que moi sur les conséquences. Kylian Mbappé a une forme de présomption d’innocence et je n’irai pas plus loin sur ce terrain là ».

«Mon seul souhait, je l’ai déjà dit, c’est qu’il redevienne ce qu’il est»

« Aujourd’hui, il est dans une période délicate sportivement. Juste sportivement ? Oui, c’est ce qui m’intéresse. Comme il est le meilleur joueur du monde, pour l’équipe de France c’est évidemment un atout irremplaçable. Mon seul souhait, je l’ai déjà dit, c’est qu’il redevienne ce qu’il est et qu’il nous rejoigne en mars au prochain rassemblement pour apporter tout ce qu’il a déjà apporté à l’équipe de France. Voilà mon seul sujet ». a clairement fait savoir Philippe Diallo aux journalistes présents autour de lui dans les locaux de L'Equipe.