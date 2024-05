EXCLU - Backlash : Une star de la WWE nous annonce du lourd !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Alors que les fans de la WWE trépignent d’impatience pour ‘Backlash’, le premier pay-per-view de l’histoire de la WWE se déroulant en France du côté de la LDLC Arena samedi (19h), un premier show a lieu dès vendredi avec Smackdown, au cours duquel Austin Theory défendra les titres par équipe avec son partenaire Grayson Waller. Présent à Lyon, le10sport.com a pu s’entretenir avec le champion, très motivé.

La WWE est en France ce week-end pour deux shows événements, dont ‘Backlash’, le premier Premium Live Event de l’histoire sur notre sol. Mais ce vendredi soir, c’est SmackDown, l’un des shows historiques de l’organisation reine du catch diffusé chaque semaine, qui aura lieu du côté de la LDLC Arena de Lyon - Décines (19h). Austin Theory et Grayson Waller y défendront pour l’occasion leurs titres par équipe contre Angelo Dawkins et Montez Ford, les Street Profits. Le10sport.com a pu s’entretenir en exclusivité avec l’un des deux champions, bien décidé à quitter la France en conservant sa ceinture.

On dit que @_Theory1 peut être irritable, il suffit juste de démarrer l’interview en lui demandant comment il va 🤷🏻‍♂️#WWEBacklash pic.twitter.com/GIbH2njhrJ — Bernard Colas (@BernardCls) May 3, 2024

« Vous pensez que je suis venu jusqu’ici pour perdre mon titre ? »

« Vous pensez que je suis venu jusqu’ici pour perdre mon titre ? Vous pensez que je me réveille tous les jours en m’imaginant perdre le titre ? », nous a lancé Austin Theory à notre micro. « C’est ce que lui pense , a-t-il poursuivi, en pointant du doigt Cody Rhodes qui figure sur l’affiche de ‘Backlash’. Il a un problème dans son histoire, mais moi, mon histoire est simple. Austin Theory, 26 ans, quand j'en avais 24 ou 25 j’étais le plus jeune à faire ça et maintenant je suis champion par équipe. Mon histoire est tout simplement géniale. »

