Boxe : Mike Tyson de retour sur le ring avec des règles spéciales

Florian Barré

Le 20 juillet prochain, l’ancien champion du monde poids lourds de boxe, Mike Tyson, remettra les gants dans un combat qui a été officialisé comme « professionnel ». À 58 ans, il affrontera le youtubeur Jake Paul au stade AT&T d’Arlington, au Texas. Le combat possèdera d’ailleurs quelques règles spéciales afin de limiter le temps passé sur le ring et augmenter le temps de récupération.

Près de 20 ans après son dernier combat professionnel, Mike Tyson fait officiellement son grand retour. Le combat contre Jake Paul, qui a pris du temps avant d’être confirmé en raison de l’âge avancé d’ Iron Mike , sera diffusé sur Netflix. « Mike Tyson voulait que ce soit un combat pro. Netflix voulait que ce soit un combat pro. Alors j'ai accepté d'en faire un combat pro », a dit le Youtubeur sur son compte X. Mais pour ne pas pousser trop loin le spectacle, l’affrontement se déroulera en huit rounds de deux minutes chacun.

Un travail de longue haleine pour officialiser le combat

Par ailleurs, les deux combattants porteront des gants de 14 onces et n’auront pas de casque de protection. À noter que les KO sont autorisés. « Mike Tyson et Jake Paul se sont engagés à se battre avec le désir de le faire dans un combat professionnel approuvé qui aurait un résultat définitif », a déclaré Nakisa Bidarian, co-fondateur de Most Valuable Promotions, dans une déclaration à ESPN. « Au cours des six dernières semaines, MVP a travaillé avec ses partenaires pour se satisfaire aux exigences du Département des licences et des réglementations du Texas (TDLR) visant à approuver Paul contre Tyson, et nous sommes reconnaissants d'en être arrivés à ce point. »

Une différence d’âge record

Au moment où Tyson (50-6, 44 KO) entrera sur le ring le 20 juillet, il aura 58 ans. Paul en aura 27. Cet écart d'âge de 31 ans sera le plus grand de l'histoire de la boxe professionnelle, éclipsant l'écart de 24 ans entre Archie Moore (49 ans) et Mike DiBiase (25 ans) lors de leur rencontre en 1963. Moore avait battu DiBiase par TKO au troisième round, mais était très actif à l’époque, combattant quatre fois à 48 ans avant de mettre fin à sa carrière à 49 ans. Tyson, lui, n'a pas concouru en tant que professionnel depuis l'âge de 38 ans. De quoi laisser perplexe de nombreux observateurs.