MMA : « C’est extrêmement sombre », un ancien de l’UFC se lâche sur Ciryl Gane

Florian Barré

En ce moment, Ciryl Gane ne vit pas la meilleure période de sa carrière en MMA. Bien qu’il ait battu Serghei Spivac lors de son dernier combat à l’UFC, le « Bon Gamin » a perdu en crédibilité auprès de ses pairs et de ses fans. Une certaine cassure s’est créée et celui-ci peine à la réparer. De plus, Gane se retrouve coincé entre le retour de blessure tardif de Jon Jones et les diatribes de Tom Aspinall et Curtis Blaydes. Mickaël Lebout, combattant passé par l’UFC, a fait le point.

En 2015, Mickaël Lebout a fait un détour par l’UFC où il a pu se tester dans la meilleure organisation au monde de MMA. Après trois combats, dont deux perdus à la décision unanime, le Français a fait ses valises direction une nouvelle promotion, moins réputée. Pour autant, ce dernier connaît désormais très bien les rouages du monde des arts martiaux mixtes et est ainsi devenu analyste pour l’ AB Show . Il a d’ailleurs récemment évoqué le cas de Ciryl Gane au cours d’une émission, expliquant pourquoi le Bon Gamin est passé d’athlète adulé à combattant mal-aimé.

MMA : Bientôt à l’UFC ? Baki fait le point et tacle Doumbè au passage https://t.co/ExHmoUmKJY pic.twitter.com/AJrCmFyCba — le10sport (@le10sport) May 1, 2024

« Il n’a pas répondu aux attentes du public français »

Selon lui, le point de bascule s’est fait lorsqu’il a perdu en à peine plus d’une minute contre Jon Jones en mars 2023 : « Le retour de bâton est énorme, a d’abord lancé Lebout. Il y a eu une fracture, je pense, quand il a perdu contre Jon Jones. Je pense que Ciryl n’a pas saisi l’importance de la communication, je ne parle pas de son entraînement, je ne m’aventure pas dans ce domaine. Je pense qu’il n’a pas répondu aux attentes du public français. Quand tu vois l’issue du combat (contre Jones), c’est comme si la France était en finale de Coupe du Monde, que la population est derrière toi et que la veille tu vois les joueurs danser sur une table et ensuite ils prennent 5-0 en finale. Imaginez le scandale… Je pense que c’est la première fracture. »

Les autres raisons qui ont desservi Gane