Benoît Saint-Denis connaît le nom de son futur adversaire !

Florian Barré

Battu par Dustin Poirier lors de l’UFC 299, le 9 mars dernier, Benoît Saint-Denis souhaite déjà repartir au combat. Mais avant de retrouver les cages de MMA, le « God of War » compte reprendre en douceur, sans coup porté au visage, puisqu’il va affronter Marc Diakiese en grappling, au Grand Dojo de Paris le 18 mai prochain. En face, le Britannique remplace Arman Tsarukyan, célèbre combattant UFC, qui aurait fait annuler le combat selon BSD.

Déterminé à rester actif, Benoît Saint-Denis se prépare à revenir en grappling après sa défaite par KO contre Dustin Poirier. Le Tricolore devait initialement combattre au Grand Dojo de Paris contre un autre combattant de MMA, Arman Tsarukyan, mais le premier prétendant à la ceinture des poids légers de l’UFC aurait, selon le God Of War , modifié ses plans, obligeant l’annulation du combat : « Une fois de plus, tu as ouvert la bouche pour rien. En plus de mentir, tu déçois tous les fans. J'ai hâte de te rencontrer dans l'octogone pour t'étouffer » avait réagi BSD.

MMA : Une star de la boxe rend hommage à Cédric Doumbè https://t.co/cbkyXmZH2T pic.twitter.com/3RyVfceQKQ — le10sport (@le10sport) April 29, 2024

Un nouvel adversaire pour BSD

Finalement, Saint-Denis aura quand même l’opportunité de s’exercer en lutte. Ce sera face à un vétéran de l’UFC : Marc Diakiese. Arrivé dans l’organisation reine de MMA en 2016, le Britannique évolue aussi dans la catégorie lightweight et a affronté de gros noms tels que Rafael Fiziev, Dan Booker ou Rafael Dos Santos. Adepte du striking, Diakiese n’a jamais placé de soumission à l’UFC et a connu trois défaites de cette manière-là.

Benoît Saint-Denis grand favori ?