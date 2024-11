PSG : Un retour prend forme, Luis Enrique se frotte les mains

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Blessé depuis mai dernier, Lucas Hernandez va prochainement effectuer son retour dans le groupe du PSG. Auteur d’une belle première saison à Paris en 2023-2024, l’international Français va permettre à Luis Enrique de bénéficier de solutions de choix en défense, mais également de replacer Lucas Beraldo dans l’axe. Explication.

Le PSG s’apprête à accueillir de nouveaux renforts. Blessés depuis de longs mois, Lucas Hernandez, Presnel Kimpembe, et Gonçalo Ramos vont prochainement faire leur retour sur les terrains. Ces trois éléments ont récemment repris l’entraînement et vont permettre au club de la capitale et à Luis Enrique de retrouver une défense complète, ainsi qu’un avant-centre de qualité.

Hernandez, Kimpembe et Ramos de retour

De plus, certains joueurs vont également bénéficier du retour de Ramos, Kimpembe et de Hernandez. Kang-In Lee et Marco Asensio pourraient ainsi délaisser leur rôle de faux 9 afin de revenir sur les ailes, tandis que Lucas Hernandez va permettre d’apporter une concurrence à Nuno Mendes, très utilisé sur ce début de saison.

Une aubaine pour Beraldo ?

Enfin, et comme le souligne l’Equipe ce jeudi, le retour du Français va permettre à Lucas Beraldo de retrouver un rôle de défenseur axial qui lui convient beaucoup mieux que celui de latéral gauche. Si la doublure d’Achraf Hakimi reste encore à définir, Luis Enrique va donc prochainement disposer d’un secteur défensif très étoffé.