F1 : «Un manque de respect», Mercedes fracasse Red Bull !

Pierrick Levallet

Il y a bientôt un an, Toto Wolff a été pris dans une polémique. Le patron de Mercedes était soupçonné d’un conflit d’intérêt avec son épouse, PDG de la F1 Academy. Les écuries de F1 ont toutefois affiché leur soutien envers le couple, et l’enquête a fini par être clôturée. En revenant sur cette affaire, Toto Wolff n’a pas manqué de tacler Christian Horner, le patron de Red Bull.

En décembre 2023, une polémique a éclaté en F1. Une enquête a été ouverte concernant un éventuel conflit d’intérêt entre Toto Wolff - patron de Mercedes - et son épouse, PDG de la F1 Academy. Ces accusations ont fermement été rejetées par l’écurie allemande et la FIA. Les autres équipes ont également apporté leur soutien au couple, dissipant ainsi les soupçons et clôturant l’affaire. À l’époque, Christian Horner avait toutefois gardé le silence. Et Toto Wolff avoue ne pas avoir été surpris par la réaction de son homologue de chez Red Bull.

F1 - Hamilton : Guardiola impliqué dans le transfert du siècle, la folle annonce ! https://t.co/9Ck1RKWK6o pic.twitter.com/c4zlA1aJfV — le10sport (@le10sport) November 12, 2024

«Ils étaient tous prêts, sauf Christian [Horner]»

« Je n’ai passé aucun coup de fil à aucune équipe. Fred a pris les choses en main et a dit : ‘C’est vraiment injuste’. De Günther Steiner à James Vowles, tout le monde a réagi. Ils étaient tous prêts, sauf Christian, à signer un document en notre faveur ”. D’après ce que j’ai compris, il a dit : ‘J’ai ma propre interview sur Sky et je vais dire que je n’en fais pas partie. Je ne signerai pas le document’. Les neuf autres équipes ont dit : “Très bien ”. Mais il est évident qu’on lui a dit que cela ne serait pas très bien vu et qu’il devrait faire partie de la déclaration » a d’abord expliqué le patron de Mercedes dans des propos rapportés par F1 Only.

«Beaucoup de choses ont été faites par manque de respect»

« Je ne pense pas que l’on puisse se fier à ce qu’il dit. Je pense que [Susie] a été un dommage collatéral et beaucoup de choses ont été faites par manque de respect pour ses réalisations en tant que femme pilote de course et en tant que contributrice au changement. Il a également essayé de me causer de la peine en manquant de respect à ma femme, en diminuant le parcours douloureux qu’elle a suivi pour réaliser ce qu’elle a fait dans et en dehors de la voiture » a ensuite ajouté Toto Wolff. Le message est passé, et il ne devrait pas vraiment plaire à Christian Horner et Red Bull.