F1 - Ferrari : Viré par Lewis Hamilton, il prépare du lourd

Pierrick Levallet

En 2025, il y aura du changement chez les écuries de F1. Lewis Hamilton quittera Mercedes pour rejoindre Charles Leclerc chez Ferrari. Carlos Sainz Jr a donc été poussé vers la sortie pour faire de la place au septuple champion du monde et rebondira du côté de chez Williams la saison prochaine. L’Espagnol entend toutefois terminer son aventure au sein de la Scuderia en beauté. Et le pilote de 30 ans l’a bien fait savoir à l’approche du Grand Prix de Las Vegas.

Sainz Jr veut terminer «de la meilleure façon possible» avec Ferrari

« Nous nous battrons jusqu'à la fin. Nous avons maintenant trois week-ends qui vont être importants pour toute l'équipe et nous devons nous recentrer, nous regrouper et voir comment nous pouvons aborder ces trois dernières courses de la meilleure façon possible » a ainsi expliqué Carlos Sainz Jr dans des propos rapportés par Motorsport.com.

Leclerc annonce déjà la couleur pour Las Vegas

Reste maintenant à voir si sa Ferrari sera suffisamment performante pour l’aider à décrocher de bons résultats lors des trois dernières courses. Charles Leclerc souhaite en tout cas réaliser une très bonne course à Las Vegas. « Nous avons été très forts l'année dernière [à Las Vegas], et j'espère que nous pourrons l'être tout autant [cette saison]. Il est vrai aussi que, cette année, nous avons fait un grand pas en avant au niveau de la gestion des pneus » a notamment confié le Monégasque. Max Verstappen et les autres pilotes qui vont se battre pour les premières places sont prévenus. Ferrari veut terminer l’année en beauté.