F1 : Fin de carrière pour Verstappen, la bombe est lâchée

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Sous contrat jusqu'en 2028 avec Red Bull, Max Verstappen aura alors 31 ans, ce qui est loin d'être rédhibitoire pour son avenir, surtout lorsque l'on prend les exemples de Fernando Alonso et Lewis Hamilton. Cependant, le pilote néerlandais n'envisage pas une carrière sur le long terme et sous-entend même que la fin de sa carrière est beaucoup plus proche qu'attendu.

Alors qu'il fonce vers un quatrième titre de champion du monde avec Red Bull, Max Vertsappen fait régulièrement parler de lui pour son avenir. Et pour cause, à l'inverse de Fernando Alonso et Lewis Hamilton qui sont toujours pilote a plus 40 ans ou plus, le Néerlandais n'a aucune intention d'avoir une carrière aussi longue. Entre une saison à rallonge, de nouvelles règles plus strictes et des critiques toujours plus acerbes à son sujet, Max Verstappen l'assure, il ne compte pas s'éterniser en Formule 1 alors que son contrat chez Red Bull s'achève en 2028.

F1 - Hamilton : Guardiola impliqué dans le transfert du siècle, la folle annonce ! https://t.co/9Ck1RKWK6o pic.twitter.com/c4zlA1aJfV — le10sport (@le10sport) November 12, 2024

Verstappen, la retraite approche ?

« Je ne vais pas faire ce que Fernando (Alonso) a fait, je peux vous l’assurer. Pour moi, c’est tout simplement ’trop’ de bonnes choses. J’aime ce que je fais, mais j’ai déjà réalisé ce que je voulais réaliser personnellement. Tout le reste n’est qu’un bonus. Quand vous remportez votre huitième ou neuvième titre, c’est juste plus de la même chose. Vous devenez champion du monde, puis champion du monde, et encore champion du monde. Ensuite, votre prochain titre n’a rien de spécial. Je ne serai pas là assez longtemps pour gagner dix ou douze titres mondiaux », lâche le triple champion du monde dans des propos rapportés par Nextgen-auto.com, avant de poursuivre.

«Je ne serai pas là assez longtemps pour gagner dix ou douze titres mondiaux»

« Bien sûr, j’ai mon contrat mais je ne vais pas continuer jusqu’à mes 40 ans. Je veux aussi faire d’autres choses, et je suis détendu à ce sujet. Je veux aussi faire d’autres types de courses, mais nous avons maintenant 24 Grands Prix par an, ce qui est beaucoup. Si vous avez la voiture pour cela, c’est bien de pouvoir gagner plus de titres, mais quand vous regardez en arrière, plus tard dans la vie, vous ne voulez pas dire que vous avez couru pendant 40 ans. Je suis au sommet de ma vie maintenant, et je ne veux pas penser à 60 ans à comment je pourrais être plus rapide. À un moment donné, on devient plus détendu. Je veux aussi aider les jeunes talents qui n’ont pas la chance de commencer leur carrière comme moi », ajoute Max Verstappen.

Une situation également évoquée par Jos Verstappen qui confirme que son fils va rapidement se lasser de la F1 : « Le nombre de courses en Formule 1 devient trop important pour de nombreux pilotes, Max y compris. Il a toujours été très franc à ce sujet. Je pense qu’à terme, cela enlève le plaisir. Quand j’ai commencé, il n’y avait que 16 ou 17 courses. Maintenant, il y en a 24, et on le sent chez tout le monde - mécaniciens compris - qui sont toujours sur la route. Max est encore plus absent car il doit également travailler sur simulateur et s’engager auprès des sponsors. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point il est souvent loin de chez lui ». Par conséquent, le pilote Red Bull pourrait bien tout plaquer beaucoup plus tôt que prévu.