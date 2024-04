MMA : Une star de la boxe rend hommage à Cédric Doumbè

Florian Barré

C’est officiel depuis une semaine, Cédric Doumbè va faire son retour au Bellator Paris le 17 mai prochain. Il combattra Jaleel Willis, après le forfait de Derek Anderson, à l’Accor Arena de Paris pour tenter d’effacer sa défaite du 7 mars dernier face à Baysangur « Baki » Chamsoudinov. « The Best », qui fait souvent parler de lui pour ses frasques sur les réseaux sociaux, a d’ailleurs reçu le soutien d’un autre grand athlète de la boxe pied-poing.

Souvent dans la controverse, Cédric Doumbè sait faire parler de lui, surtout lorsqu’on approche de l’un de ses combats. Et justement, son retour dans l’octogone ne devrait plus tarder. L’ancien kickboxeur, septuple champion du Glory, est programmé au Bellator Paris le 17 mai prochain face à Jaleel Willis, en co-main event de la soirée. Et qui de mieux qu’un autre adepte du kickboxing pour parler de celui que l’on surnomme « The Best ». Interrogé par La Sueur avant son premier combat au Glory, Youssef Boughanem a chanté les louanges du natif de Douala.

« On ne peut que l’applaudir »

Certains l’adulent, d’autres le détestent. Quoi qu’il en soit, Cédric Doumbè ne laisse personne indifférent en raison de son attitude en dehors de la cage. Pour preuve, depuis sa reconversion dans le MMA, l’engouement autour du Franco-Camerounais ne cesse de croître. Cette attitude, son homologue Youssef Boughanem la voit ainsi plutôt du bon côté : « Que tu l’aimes ou pas, il a créé une certaine hype sur lui. Nous, on ne peut que l’applaudir […] À la prochaine victoire, ils vont tous être avec lui […] Il n’a jamais dépassé les limites, il est toujours dans le divertissement. »

