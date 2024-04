Conor McGregor investit dans l’organisation reine de boxe sans gants

Florian Barré

Alors qu’il fera son retour à l’UFC le 29 juin prochain face à Michael Chandler, Conor McGregor vient d’annoncer être le nouveau copropriétaire du Bare Knuckle Fighting Championships (BFKC). Cette organisation basée à Philadelphie met en avant des combats de boxe à mains nues. Ainsi, ce rachat pourrait donner une exposition de taille à une discipline qui n’attendait que ça.

« Mesdames et messieurs, moi-même et McGregor Sports and Entertainment sommes désormais propriétaires du BKFC » a annoncé Conor McGregor samedi, dans d’une vidéo retransmise lors de la soirée BKFC KnuckleMania 4 à Los Angeles. À 35 ans, et bien qu’il ne soit que l’actionnaire minoritaire de l’organisation, The Notorious vient étendre encore un peu plus son empire en rachetant « la promotion sportive avec la croissance la plus rapide au monde », à défaut de pouvoir le faire à l’UFC.

Le BKFC, une promotion en plein essor

Par ailleurs, l’Irlandais a souvent montré son envie de se lancer dans une discipline telle une fois sa carrière terminée. David Feldman, le patron du BKFC qui nourrit de grandes ambitions pour son organisation, n’a pas caché sa joie face à cette annonce de McGregor. Celui-ci parle ainsi de « la plus grosse annonce de l’histoire du BKFC ». Une histoire récente puisque la promotion existe depuis 2018 seulement.

Chandler encense McGregor