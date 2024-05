Vente ASSE : Il annonce une grande nouvelle en public !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Présent en conférence de presse ce jeudi, Olivier Dall'Oglio s'est prononcé sur le dossier du moment à Saint-Etienne : la vente de l'ASSE. Ces dernières heures, le technicien a fait la connaissance des repreneurs. Le groupe canadien Kilmer Sports, dirigé par l'homme d'affaires Larry Tanenbaum, devrait prendre la suite du duo Roland Romeyer/ Bernard Caïazzo.

Lundi dernier, la direction de l'ASSE publiait un communiqué pour annoncer la vente imminente du club. En place depuis près de 20 ans, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont entrés en négociations exclusives avec le groupe canadien Kilmer Sports, dirigé par Larry Tanenbaum, dont la fortune est estimée à 2,5 milliards.

Romeyer et Caïazzo vont passer la main

Passé par le Milan AC et Arsenal, Ivan Gazidis devrait prendre la direction du projet sportif. Le dirigeant d'entreprise sud-africain-grec s'est rendu à Saint-Etienne afin de visiter les installations et faire la connaissance du staff, notamment d'Olivier Dall'Oglio. Présent en conférence de presse ce jeudi avant la rencontre décisive face à Quevilly, le technicien s'est exprimé sur le rachat et sur les nouveaux repreneurs.

Dall'Oglio vend la mèche