Vente ASSE : «Prudent», il jette un froid sur la révolution !

Légende de l’ASSE, Jean-Michel Larqué a été invité à commenter l’actualité des Verts et notamment le processus de vente qui touche à sa fin. Le groupe Canadien Kilmer Sports Ventures va effectivement racheter le club du Forez, mais le consultant RMC se montre touours très prudent quant à l’avenir des Verts.

Enfin ! Après plusieurs années d'attente, la vente de l'ASSE prend forme comme l'a confirme le club par le biais d'un communiqué : « Les actionnaires de l’AS Saint-Étienne et le groupe Canadien Kilmer Sports Ventures entrent en négociations exclusives en vue de l’acquisition du club ». Un soulagement pour la plupart des supporters stéphanois, mais pas pour Jean-Michel Larqué, toujours prudent au sujet de l'avenir de l'ASSE.

«Je vais être extrêmement prudent»

« Alors là, je vais être extrêmement prudent. Je n'habite pas loin d'un club qui s’appelle les Girondins de Bordeaux. On m'avait dit qu’il fallait vendre pour repartir. Et là, il est tellement bien reparti qu’il est plus proche du National que de la L1. Je vais être prudent et dire que ce qui est important dans un club pro, c’est avec qui ils vont le faire, car à Saint Etienne, le président et le DG n’étaient pas toujours très bien entourés », rappelle l’ancien joueur de l’ASSE au micro de RMC avant de poursuivre.

«Rien ne me rassure»