Vente imminente, l’ASSE va imiter l’OM

Un nouveau projet devrait s'installer à l'ASSE dans les prochaines heures. Roland Romeyer et Bernard Caïazzo sont entrés en négociations exclusives avec le groupe Kilmer Sports Venture, dirigé par l'homme d'affaires canadien Larry Tanenbaum. A l'instar de l'OM, une personne physique devrait hériter de la propriété du club stéphanois.

Roland Romeyer et Bernard Caïazzo vont enfin passer la main. Décriés, les deux hommes espèrent annoncer la vente de l'ASSE au groupe canadien Kilmer Sports Venture. Comme annoncé par L'Equipe , une délégation amenée par son président Ivan Gazidis devrait se rendre à Saint-Etienne ce mardi pour avancer sur ce dossier.

L'ASSE prend exemple sur l'OM

A l'instar de Frank McCourt à l'OM, une personne physique devrait prendre place au sommet de l'ASSE. Il s'agit de Larry Tanenbaum, homme de 78 ans qui a fait fortune dans la construction. « Dès notre première rencontre à Toronto, lors d’un match de NBA j’ai senti que Larry était un homme de cœur, proche et respectueux des staffs et joueurs, et qui sera capable de donner à l’ASSE l’ambition dont rêvent tous ceux qui aiment les Verts » a déclaré Bernard Caïazzo, président du conseil de surveillance de l'ASSE.

