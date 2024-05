Annonce imminente pour la vente de l'ASSE !

Arnaud De Kanel

L'ASSE vit une fin de saison complètement folle et elle serait même sur le point de changer d'ère. Remise sur la place publique en 2021, la vente du club stéphanois serait sur le point d'aboutir. Le dossier a connu une avancée conséquente ces derniers jours et une annonce officielle devrait intervenir ce mercredi.

Tout est encore possible pour l'ASSE. Tenus en échec samedi, les Verts ont perdu leur place de dauphin et ils devront absolument l'emporter et espérer un faux pas d'Angers pour valider leur remontée en Ligue 1. Mais avant le match décisif, une annonce de la plus haute importance devrait être faite.

L'ASSE vendue mercredi ?

D'après les informations de L'Equipe , c'est tout simplement la vente du club qui pourrait être annoncée ce mercredi ! Si le timing peut interroger, il s'explique par un facteur important. En effet, l'ASSE passera devant la DNCG jeudi et l'annonce du vente la veille vise à rassurer le gendarme financier du football français.

