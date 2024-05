Vente ASSE : La mèche a été vendue en interne

Arnaud De Kanel

Le tandem formé par Bernard Caïazzo et Roland Romeyer à la tête de l'ASSE est sous le feu des critiques depuis un certain temps déjà, mais jusqu'à présent, il n'a pas cédé. Cependant, avec les perspectives d'une éventuelle promotion en Ligue 1, leur position semble de plus en plus précaire, car la vente du club pourrait être annoncée dans les jours à venir. Des sources en interne l'ont même confirmé.

Dans les coulisses de l'AS Saint-Étienne, un vent de changement se profile. Bernard Caïazzo et Roland Romeyer, aux commandes du club depuis leur acquisition en 2004, semblent prêts à tourner une nouvelle page de l'histoire des Verts. Selon des informations concordantes, les deux présidents de l'ASSE envisageraient sérieusement de céder les rênes du club dans un avenir proche, plus précisément avant la fin du mois.

«La vente en bonne voie»

C'est en tout cas ce qu'une source a révélé à L'Equipe ce samedi à l'occasion d'un article entier consacré à la vente prochaine de l'ASSE. En effet, les éducateurs auraient été prévenus.

«Avant fin mai»