Énorme coup dur pour l'ASSE ?

Arnaud De Kanel

Sale après-midi pour l'ASSE ! Alors qu'ils menaient de deux buts à la mi-temps, les Verts ont été rejoint par l'En Avant Guingamp et manquent donc l'opportunité de prendre à eux seuls la seconde place du classement. Pire encore, ils pourraient avoir perdu leur portier Gautier Larsonneur jusqu'à la fin de la saison.

L'ASSE a manqué une occasion en or de s'emparer de la deuxième place. Tenus en échec par Guingamp après avoir mené de deux buts, les hommes d'Olivier Dall'Oglio sont tout de même dauphins de l'AJA grâce à la différence de buts mais ils n'auront pas le droit à l'erreur lors des deux dernières rencontres au programme. Des matchs cruciaux qui pourraient se jouer sans l'indéboulonnable Gautier Larsonneur.

Grosse inquiétude pour Larsonneur

Le portier stéphanois est le joueur le plus régulier de la saison côté vert. A la fin du match contre Guingamp, Gautier Larsonneur est resté au sol quelques minutes, se tenant la cuisse et les adducteurs. « Larsonneur ? Il a senti quelque chose mais je n'ai pas eu d’informations supplémentaires. Je ne peux pas vous donner d'autres informations car je n’en ai pas », a concédé le coach de l'ASSE en conférence de presse d'après-match.

Blessure aux ischios suspectée