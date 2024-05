ASSE : Une recrue flambe et balance sur son transfert

Benjamin Labrousse

Prêté à l’ASSE par Augsbourg cet hiver, Irvin Cardona rayonne dans le Forez. Néanmoins, l’accord de prêt entre les deux clubs ne comporte pas d’option d’achat. Ce vendredi, l’attaquant de 26 ans s’est livré sur son avenir, affirmant que ce dernier s’écrira quoi qu’il arrive en première division, à Saint-Étienne, ou même en Allemagne.

Quel joli coup réalisé par l’ASSE. En difficulté en fin d’année dernière, le club stéphanois a complètement dynamisé son attaque avec notamment l’arrivée d’Irvin Cardona. Auteur de 8 buts depuis son arrivée à Saint-Étienne, le buteur prêté par Augsbourg s’est confié sur son avenir ce vendredi. Pour rappel, aucune option d’achat n’est présente dans l’accord entre les deux clubs, et le Français devra donc retourner en Bavière l’été prochain...

ASSE : Il lâche une bombe sur son avenir ! https://t.co/mSYPwBBz1V pic.twitter.com/Bh1M3y5qfK — le10sport (@le10sport) April 29, 2024

« J’ai pas vraiment évoqué avec eux la possibilité de retourner en Allemagne »

« Pour être honnête aujourd’hui, je n’y pense pas vraiment » , a ainsi confié Irvin Cardona auprès de Foot Mercato . « Mon objectif c’est déjà que le club monte et de finir la saison de la meilleure des manières en marquant des buts et en ne me blessant pas. Après on verra les portes ou les options qui vont s’offrir à moi. Honnêtement, je ne sais vraiment pas. Pour en discuter régulièrement avec ma famille, j’ai pas vraiment évoqué avec eux la possibilité de retourner en Allemagne. Je vis dans l’instant présent surtout qu’actuellement je suis dans une bonne période, donc j’essaie de rester focus sur les matches week-end après week-end. C’est pas encore le moment de penser à mon avenir » .

« Si je reste à Saint-Étienne ça sera la Ligue 1 »