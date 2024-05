Mercato : Un international français envoie sa candidature à l'ASSE ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Josuah Guilavogui semble avoir le mal du pays. Sous contrat avec le FSV Mainz 05 depuis le début de la saison, le joueur français a ouvert la porte à un retour en Ligue 1. Hasard ou pas, le milieu de terrain a fait référence à l'ASSE, son ancienne équipe qui se bat pour obtenir sa montée.

Lié à Mayence jusqu'en juin prochain, Josuah Guilavogui était l'invité de l' After Foot sur RMC . Le joueur de 33 ans a eu l'occasion de se prononcer sur son avenir en Bundesliga.

ASSE : Il lâche une bombe sur son avenir ! https://t.co/mSYPwBBz1V pic.twitter.com/Bh1M3y5qfK — le10sport (@le10sport) April 29, 2024

« J'ai envie de me mettre un peu en danger »

« J'ai envie de me mettre un peu en danger après 10 saisons en Allemagne et découvrir autre chose. Mon contrat prendra fin en juin. On va prendre le temps » a confié le joueur. Après plusieurs années à l'étranger, l'international français ne ferme pas la porte à un retour en Ligue 1. Et une équipe en particulier semble avoir ses faveurs.

Le lapsus de Guilavogui en plein direct ?