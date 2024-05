Mercato - OM : Un grand entraîneur pour remplacer Gasset ? Riolo balance cash

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En marge de la demi-finale de Ligue Europa entre l'OM et l'Atalanta Bergame, Pablo Longoria a accordé un long entretien à la presse italienne. Passé par la Juventus entre 2015 et 2018, le dirigeant espagnol a été interrogé sur une possible arrivée de Massimiliano Allegri à Marseille. Une piste qui ne séduit pas du tout Daniel Riolo.

Malgré sa demi-finale en Ligue Europa, avant peut-être mieux, Jean-Louis Gasset ne devrait pas s'éterniser à l'OM. Lié au club marseillais jusqu'en juin prochain, le technicien de 70 ans n'entend pas allonger son bail. Questionné par la Gazzetta dello Sport sur la succession de Gasset, Pablo Longoria a eu l'occasion de se prononcer sur une possible arrivée de Massimiliano Allegri, actuellement à la tête de la Juventus.

Longoria ferme la porte à Allegri

« La Juventus est dans une phase de changement et Allegri fait un excellent travail. Je respecte beaucoup Max, mais pour Marseille, ce serait trop cher » a répondu le président de l'OM ce mardi.

Riolo n'est pas emballé