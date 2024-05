Mercato : Coup de froid pour le prochain entraîneur de l’OM !

Thibault Morlain

Jean-Louis Gasset n’ayant signé que jusqu’à la fin de la saison, l’OM s’est d’ores et déjà mis en quête d’un nouvel entraîneur. Si de nombreux noms circulent pour occuper ce poste, un profil se dégage, celui de Paulo Fonseca. Le fait est que l’excellent travail du Portugais au LOSC ne passe pas inaperçu et à l’étranger, on lui fait aussi les yeux doux.

Paulo Fonseca, Christophe Galtier, Franck Haise, Habib Beye… Qui sera le prochain entraîneur de l’OM ? Pour remplacer Jean-Louis Gasset, le club phocéen multiplie les pistes, mais comme le10sport.com vous l’a révélé, la priorité de Pablo Longoria se nomme Paulo Fonseca. En fin de contrat au LOSC, le Portugais pourrait donc continuer en Ligue 1, mais sur le banc de l’OM.



L’OM menacé par le Milan AC…

A moins que Paulo Fonseca s’envole pour l’étranger après le LOSC... Le Portugais a également une très belle cote en Europe. C’est ainsi que le Corriere della Sera annonce ce mercredi que Fonseca aurait le profil idéal pour être le prochain entraîneur du Milan AC. Au même titre que Roberto De Zerbi, il pourrait donc remplacer Stefano Pioli.

… et la Premier League ?

L’OM a donc visiblement du soucis à se faire pour Paulo Fonseca d’autant que le Portugais serait aussi apprécié en Premier League. En effet, dernièrement, il était expliqué que West Ham pensait à lui pour l’après David Moyes. A voir maintenant quel sera le choix de Fonseca pour la suite de sa carrière d’entraîneur.