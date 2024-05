PSG : Luis Enrique a vendu la mèche pour son avenir

Amadou Diawara

Arrivé l'été dernier au PSG, Luis Enrique a signé un contrat de deux saisons. Lié au club parisien jusqu'au 30 juin 2025, le coach espagnol a annoncé clairement qu'il comptait aller au bout de son engagement. D'ailleurs, dans son attitude, Luis Enrique montre aussi qu'il a une vision sur le long terme avec le PSG.

Après avoir remercié Christophe Galtier, la direction du PSG s'est offerte les services de Luis Enrique. Arrivé à la fin de la dernière saison à Paris, le technicien espagnol a paraphé un bail de deux saisons, soit jusqu'au 30 juin 2025.

Luis Enrique compte honorer son contrat

Interrogé sur son avenir au PSG avant le quart de finale de la Ligue des Champions face au FC Barcelone, Luis Enrique a affirmé qu'il comptait aller au bout de son engagement : « J'ai pour règle de respecter mes contrats et d'être correct avec les gens qui me font confiance » . Un message qui a fait grimper sa cote de popularité à Paris et qui a été apprécié au PSG.

Luis Enrique se projette avec le PSG