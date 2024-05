Luis Enrique a métamorphosé le PSG ?

Pierrick Levallet

Le PSG a entamé un nouveau cycle. Afin de mettre un terme au bling-bling, le club de la capitale a chargé Luis Campos du mercato en 2022. Le conseiller football parisien s'est alors débarrassé de certaines stars comme Neymar. Luis Enrique, lui, est arrivé chez les Rouge-et-Bleu l'été dernier. Mais sa patte se fait déjà sentir dans le vestiaire.

Au PSG, une nouvelle ère semble avoir commencé. En 2022, le club de la capitale a chargé Luis Campos du recrutement pour mettre un terme au bling-bling. Un an plus tard, le conseiller football parisien a fait le ménage dans l’effectif en se débarrassant des indésirables mais aussi de certaines stars comme Neymar, Lionel Messi, Sergio Ramos et Marco Verratti.

PSG : Luis Enrique a tout prévu pour le grand choc ! https://t.co/3N1JPuyRnN pic.twitter.com/x3eL1yVbum — le10sport (@le10sport) May 1, 2024

Luis Enrique a tout changé au PSG

Mais la direction du PSG a aussi fait un choix majeur en décidant de se séparer de Christophe Galtier à l’issue de la saison dernière. Après une saison éreintante et rythmée par les polémique, le technicien français a été poussé vers la sortie alors qu'il lui restait encore un an de contrat. Les Rouge-et-Bleu sont ensuite allés chercher Luis Enrique, qui a immédiatement instauré sa patte dans le vestiaire. L’effectif parisien a même fini par développer un nouvel atout grâce au coach de 53 ans.

Le vestiaire a développé une nouvelle force