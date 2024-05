Mbappé va éviter un nouveau fiasco au PSG ?

Pierrick Levallet

Avec l'arrivée de QSI en 2011, le PSG est entré dans une nouvelle ère. Mais le club de la capitale n'a toujours pas réalisé son rêve de remporter la Ligue des champions. La formation parisienne a même vécu plusieurs fiascos dans la compétition européenne. Mais cette année, Kylian Mbappé semble déterminé à éviter le pire avec les Rouge-et-Bleu.

Depuis l’arrivée de QSI en 2011, le PSG nourrit une grande ambition : remporter sa première Ligue des champions. Pour cela, le club de la capitale a enchainé les gros coups sur le mercato en faisant venir de nombreuses stars : Zlatan Ibrahimovic, Thiago Silva, Edinson Cavani, Neymar, Angel Di Maria, Lionel Messi... Mais jusqu’à présent, le PSG n’a réussi à décrocher le graal.

Mercato : Après Mbappé, un joueur fait ses adieux au PSG ? Il balance https://t.co/5WH4JoUUn8 pic.twitter.com/LW2Dy5RWKV — le10sport (@le10sport) May 1, 2024

Le PSG a vécu plusieurs fiascos en Ligue des champions

Pourtant, les Rouge-et-Bleu sont passés tout près en 2020 avec leur défaite en finale contre le Bayern Munich. On pouvait alors penser que le PSG entrerait dans une nouvelle ère, celle où le club est un sérieux prétendant pour la victoire finale. Mais en 2022 puis 2023, le pensionnaire de la Ligue 1 est retombé dans ses travers et s’est fait éliminer dès les huitièmes de finale. Le PSG a alors tout changé en interne l’été dernier, et le résultat a été flagrant. Luis Enrique a emmené ses hommes jusqu’en demi-finale de la Ligue des champions. Et son vestiaire veut aller encore plus loin.

Mbappé a retenu les leçons du passé