« Abominable », le PSG a tenté un coup avec Neymar !

Avec Luis Enrique, le Paris-Saint Germain semble enfin avoir trouvé la bonne formule. Si le tacticien espagnol fait des merveilles, l’effectif dont il dispose a subi un large lifting l’été dernier. Moins de stars clinquantes et davantage de jeunes joueurs, nombreuses ont été les victimes de ce remaniement. Parmi elles, Neymar. Mais le Brésilien aurait pu partir plus tôt.

Le Paris-Saint Germain affiche cette saison un visage plein de fraîcheur. Avec Bradley Barcola et Ousmane Dembélé, le PSG semble avoir retrouvé un certain dynamisme et peut se permettre de rêver grand. Arrivé à l’été 2017 contre un montant record de 222 millions d’euros, Neymar portait tous les espoirs parisiens à l’époque. Six années plus tard, le Brésilien a rejoint l’Arabie saoudite contre un chèque de 90 millions d’euros. Mais selon Daniel Riolo, l’ancien joueur du FC Barcelone aurait pu partir un an plus tôt.

PSG : «Je vais l'exploser», le Real Madrid prévient Mbappé https://t.co/QquH0GqvH6 pic.twitter.com/NPfza0veAd — le10sport (@le10sport) April 30, 2024

« Faire partir les stars, c’était une idée de Campos de l’année d’avant »

Dans l’After Foot , le journaliste explique que les têtes pensantes du PSG voulaient voir Neymar quitter le navire parisien à l’été 2022, mais que cela n’avait pas été possible : « Faire partir les stars, c’était une idée de Campos de l’année d’avant (en 2022), mais ils n’ont pas pu faire partir Neymar à ce moment-là en continuant une année de plus. Ça a été une année absolument terrible, abominable. »

Un poids dans le vestiaire

Arrivé en grandes pompes au Paris-Saint Germain, Neymar aura donc finalement quitté le Parc des Princes par la petite porte. Entre des relations tendues avec Kylian Mbappé ou la venue de supporters jusque devant son domicile, il semblait évident que l’avenir du joueur formé du côté de Santos s’écrivait loin de l’hexagone.