De Zerbi a menti sur l’OM, il balance en direct !

Tandis que son équipe se bat pour une qualification en Ligue des champions, Roberto de Zerbi a profité de son passage en conférence de presse pour clamer son amour à l'OM. Des déclarations parfois jugées excessives et qui n'ont pas convaincu Pierre Ménès. Le journaliste doute de la sincérité du technicien italien, actuellement à Rome avec le reste du groupe marseillais.

Vendredi dernier, Roberto de Zerbi déclarait sa flamme à l’OM. « Venir à Marseille est l'une des plus belles choses que j'ai faites » a-t-il confié en conférence de presse. Le timing n’est pas choisi au hasard. Malgré une nette victoire face à Montpellier, le technicien italien reste sous pression. Tout autre résultat qu’une qualification en Ligue des champions sera jugé comme un échec, et De Zerbi en a pleinement conscience. Alors, il tente d’amadouer les supporters de l’OM. En tout cas, Pierre Ménès n’est pas tombé dans le piège.

Une communication parfaitement maîtrisée ?

« J’ai fait un tweet qui m’a valu les réponses habituelles sur le fric. Je suis partagé. Dans le foot, ce qui compte c’est le résultat. Après, on ne peut pas m’empêcher qu’il y a un effet de comm. Comme la comm de De Zerbi frôle parfois le ridicule, j’ai du mal à croire à ses déclarations, tout comme celles de Benatia. Je trouve qu’il y a beaucoup de bruit, d’effet de manche. Cette équipe n’a pas progressé depuis le début de la saison, c’est à ça que tu juges aussi un entraîneur. On ne peut pas dire que Rabiot a progressé. Et cette tactique est toujours la même » a confié l’ancien chroniqueur du Canal Football Club.

Ménès critique la gestion de De Zerbi

Pour bousculer les codes et obtenir une réaction positive lors des prochaines journées, De Zerbi a décidé d’amener son groupe à Rome. Une décision jugée inutile par Ménès. « Je ne vois pas bien l’intérêt de partir comme ça quatre semaines parce que soi disant il y aurait une taupe. Encore une fois, je ne dis pas que c’est une mauvaise idée, mais c’est un risque » a-t-il déclaré sur Youtube.